Во всех областях Беларуси зафиксировали очаги африканской чумы свиней, есть случаи птичьего гриппа и болезни Ньюкасла. Животные, которых должны были бы утилизировать, попадают в белорусские магазины и на экспорт.





Сразу в нескольких районах каждой из областей Беларуси с начала 2021 года зафиксировали случаи африканской чумы свиней - всего по стране 89 случаев АЧС среди диких кабанов и 52 вспышки заболевания свиней на личных подворьях, в 8 хозяйствах.





Это следует из документа Министерства сельского хозяйства "для служебного пользования", который опубликовал телеграмм-канал "Беларусь за МКАДом".









В бумаге также упоминаются 7 вспышек птичьего гриппа в различных хозяйствах и 85 случаев болезни Ньюкасла (птичьей «псевдочумы»).





Во время посещения ветеринарным и продовольственным наблюдением свиноводческих комплексов специалисты выявили грубые нарушения, касающиеся условий как для животных, так и для сотрудников.





За проверенными объектами закрепили инспекторов и специалистов. На объектах, пишут в документе, по-прежнему не принимаются исчерпывающие меры по предотвращению африканской чумы свиней и птичьего гриппа.





Из документа также следует, что животных, которых должны были бы утилизировать из-за угрозы болезней, пускали на мясо, которое продавали как в Беларуси, так и на экспорт.





Ранее белорусские чиновники неоднократно заявляли, что чумы свиней в Беларуси нет, хотя ее фиксировали в соседних странах. При этом, несмотря на непризнание властями существования в стране болезни, в белорусских хозяйствах заставляли убивать свиней, а в лесах практически истребили диких кабанов.





В начале сентября в Беларуси резко выросли цены на мясо, включая свинину.





Произошло это после того, как власти разрешили производителям и торговле до 23 сентября поднять цены на мясо и мясопродукты — не более чем на 4,9% по отношению к ценам конца февраля, когда ввели жесткое регулирование цен. Случаи чумы могут быть одной из причин повышения цен на свинину.





Радио Свабода попыталось получить комментарий в Министерстве сельского хозяйства. Однако телефон пресс-службы несколько часов подряд не отвечает.