



Об этом говорится в статье «Только война страшнее повышения цен, или Почему белорусам нужна стабильно низкая инфляция?», опубликованной в свежем номере «Банковского вестника», передает reform.by





Ее авторы, экономист Михаил Демиденко и психолог Александра Демиденко, ссылаются на данные онлайн-опросов SATIO, которые проводились в сентябре и ноябре прошлого года.





Из данных опроса следует, что 75% респондентов назвали своим главным страхом войну, при этом лишь 7,8% из них в действительности ожидали ее начала. Второе место среди страхов беларусов заняло повышение цен. Его назвали 54,1% респондентов. 53% опрошенных опасались экономического кризиса, 46,1% — финансового, 38,6 — роста курсов валют, 28,3% — политического кризиса.





Опросы также показали, что показателями экономической нестабильности для населения являются рост цен и курсов валют. Их назвали 72,1% респондентов.





Авторы подробно разбирают связь между поведением населения на валютном рынке, оттоком банковских депозитов и информационным фоном лета и осени 2020 года.





В частности они приходят к выводу, что нестабильность на валютном и денежном рынках не имела под собой фундаментальных макроэкономических основ, а была обусловлена негативными ожиданиями, «спровоцированными распространением негативной информации через негосударственные СМИ, соцсети и иные неофициальные источники информации».





«Исследование поведения населения на валютном и денежном рынках и формирования факторов недоверия к национальной валюте как средству сбережения в условиях относительной сбалансированности денежно-кредитной сферы на примере ситуации 2020 года показало, что в целом доверие населения к белорусскому рублю определяется ценовой стабильностью и устойчивостью валютного курса, при этом внешние факторы могут существенным образом ослаблять доверие населения к национальной валюте и банковской системе в целом.





При этом авторы подчеркивают безальтернативность следования политике макроэкономической и финансовой стабильности для Национального банка и правительства Беларуси, так как резкий рост цен и существенные колебания курсов валют ассоциируются у населения с фундаментальными базовыми страхами и могут вызывать нерациональное импульсивное поведение, говорится в статье.





Авторы предлагают проводить политику, направленную на устранение причин дестабилизации поведения населения, защиту его от стресса и распространения психологической паники через СМИ.





Для этого, по их мнению, необходимо детальное изучение влияния медиа на поведение населения, выработка мер, защищающих его от манипуляций. Кроме того, нужна позитивная повестка и активное разъяснение макроэкономической политики правительства и Нацбанка.