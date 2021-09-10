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Нацбанк не дает разогнаться: на бирже подешевели все валюты

Валютная корзина подешевела максимально за последние три недели из-за одновременного ослабления доллара, евро и российского рубля.

Курс доллара обвалился на 0,0105 BYN до 2,4999 BYN/USD до минимума за 24 дня. За два дня доллар уступил белорусскому рублю уже 0,0195 BYN.

Курс евро упал на 0,0084 BYN до 2,9606 BYN/EUR до минимума за 11 дней. Три последних дня евро дешевел. Его суммарные потери составили 0,0290 BYN, а до этого он находился на максимуме за 53 дня.

Курс российского рубля снизился всего на 0,0008 BYN до 3,4356 BYN/100 RUB. Российский рубль за последние шесть торгов подорожал лишь однажды.

Итоги недели 06-10 сентября 2021 на валютном рынке Беларуси

Ушедшую неделю белорусский рубль может записать себе в плюс. С одной стороны он подорожал ко всем валютам, но потери предыдущей недели к евро и российскому рублю отыграть не удалось.

курс доллара −0,0124 BYN (−0,49%);
курс евро −0,0219 BYN (−0,73%);
курс российского рубля −0,0159 BYN (−0,46%);
корзина валют −0,53%.

Московская биржа

Сегодня на торгах в Москве российский рубль укрепляется к доллару и евро. Средневзвешенный курс доллара к 11:30 упал на 37 копеек до 72,7600 RUB/USD — минимума почти за 2,5 месяца с 1 июня 2021.

Средневзвешенный курс евро опустился на 26 копеек до 86,21 RUB/EUR.
Источник: select.by
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