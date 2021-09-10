"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2"
Строительство российского трубопровода «Северный поток-2» полностью завершено.
«На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено» , - сообщается в телеграм-канале «Газпрома».
6 сентября оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял о завершении работ по укладке труб второй нитки газопровода.
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13:36 10/09/2021
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