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"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2"

Строительство российского трубопровода «Северный поток-2» полностью завершено.


«На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено» , - сообщается в телеграм-канале «Газпрома».

6 сентября оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял о завершении работ по укладке труб второй нитки газопровода.

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