



«На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено» , - сообщается в телеграм-канале «Газпрома».





6 сентября оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял о завершении работ по укладке труб второй нитки газопровода.





Теперь Беларусь может лишиться части "транзитных" денег











