"Гродно Азот" останавливает два цеха на капремонт
Цеха аммиак-3 и карбамид-3 ОАО «Гродно Азот» с 10 сентября останавливаются на капитальный ремонт.
"При проведении плановой остановки с целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке.
После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается.
Ремонтные работы в цехах будут проводиться на протяжении 25 суток", - сообщается в официальном телеграм-канале предприятия.
11:40 10/09/2021
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