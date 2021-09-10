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"Гродно Азот" останавливает два цеха на капремонт

Цеха аммиак-3 и карбамид-3 ОАО «Гродно Азот» с 10 сентября останавливаются на капитальный ремонт.

"При проведении плановой остановки с целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке. 

После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается.

Ремонтные работы в цехах будут проводиться на протяжении 25 суток", - сообщается в официальном телеграм-канале предприятия.
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