Вместе с академическим директором BEROC Катериной Борнуковой разобрались в главных экономических новостях недели.





Зачем Беларуси $3 млрд





Накануне встречи президентов Беларуси и России, РБК со ссылкой на свои источники сообщили о том, что Беларусь попросит около $3 млрд кредитных средств на дофинансирование экономики. Зачем стране эти деньги?





Несмотря на положительные экономические показатели, Беларуси еще предстоит испытать более серьёзные последствия санкций ближе к концу года. К тому же, почти миллиард долларов, полученный Беларусью от МВФ – это не свободная валюта, а SDR. Непонятно, удастся ли нам их потратить на выплату внешних долгов или на закрытие дырок в торговом балансе, которые могут появится из-за санкций. Поэтому можно и запросить. Тем более, далеко не факт, что дадут всю сумму и прямо сейчас.





(Как стало известно позже, по итогам переговоров в Москве, Беларусь получит около $640 млн дол конца 2022 года от России в виде кредитов - прим. редакции).





Обычно такие крупные суммы нам выдавались в виде кредита на несколько лет, в виде нескольких траншей, а также под вполне конкретный пакет экономических требований или структурных реформ. И когда эти требования не выполнялись, то транши надолго задерживались.





На валютном рынке поверили в рубль





Уже второй месяц белорусы продают больше валюты, чем покупают. А в августе поставлен рекорд продажи валюты – более миллиарда долларов. С чем это может быть связано, у белорусов заканчиваются деньги и приходится доставать сбережения?





На мой взгляд, дело тут не в нехватке средств. Возможно, сработал факт возобновления денежных переводов из-за рубежа: из-за снятия части ковидных ограничений возобновилась маятниковая миграция, и белорусы начали слать заработанные деньги из-за границы домой. Второй возможной причиной можно назвать сезон отпусков. И третий фактор – это стабильность валютного рынка в последнее время. Возможно, белорусы стали меньше покупать валюты, потому что поверили в перспективы рубля. Правда на уровне рублевых вкладов это пока не отразилось, они по-прежнему практически не растут.





Минфин «не верит» в стабильность





Министерство финансов сохранило прогнозный показатель дефицита бюджета до конца этого года на уровне минус 6 млрд рублей. При это текущий дефицит уже не превышает полумиллиарда рублей. Почему так?





Я думаю, что они уже видят небольшое снижение доходов бюджета, которое нам пока незаметно (статистика запаздывает), либо ожидают падение доходов экономики. Во-вторых, в четвертом квартале обычно растут расходы госбюджета: это и премии, повышение зарплат и пенсий, финансируются многие инвестиционные программы, выплачиваются суммы поддержки госпредприятиям. У тому же не ясна финансовая глубина последствий санкций. Все это заставляет Минфин с опаской смотреть в будущее.





Последствия санкций почувствуем в ближайшие месяцы





Санкции последнее время ударяют с неожиданных сторон. Вспомним недавний кейс БелАЗ, когда оборудование компании было задержано в Литовском порту. При этом именно товарные позиции предприятия не подпадают под санкции. Можно ли в дальнейшем ожидать других неприятных сюрпризов?





Вся сложность санкций в том, что эффекты от них непредсказуемы. Формально перевозка товаров госпредприятий не запрещена. Ограничения вводились только по нефтепродуктам и калийным удобрениям. К тому же они не должны затрагивать действующие контракты.





Теперь все начнут постепенно понимать, что у санкций есть целый букет неожиданных последствий, когда партнеры отказываются работать не потому, что это напрямую запрещено, а потому что они хотят избежать потенциальных рисков и неприятностей с европейскими и американскими регуляторами.





И на новостном фоне из Беларуси они просто решают на всякий случай отказаться от работы с нашей страной.





К тому же мы подходим к тому моменту, когда начинают истекать действующие контракты, которые были выведены из под санкций. Многие европейские страховые компании отказываются участвовать в сделках. Это может повлиять в том числе на транспортировку нефтепродуктов, поставки калийных удобрений, особенно от мелких компаний. Абсолютно непонятен тайминг этих событий, сроки контрактов – это закрытая информация, но думаю, что уже в ближайшие два месяца таких новостей будет все больше.





Налоги для ИП вырастут в разы





По неподтвержденной информации готовятся изменения в Налоговый кодекс, подразумевающий рост налоговых ставок для ИП на упрощенной системе налогообложения с действующих 5% до 13% (по другим источникам до 16%). К тому же сильно уменьшится список тех, кто сможет работать по УСН. С чем связаны такие «драконовские меры»?





Железное правило экономики: когда на что-то растут налоги, экономическая активность уменьшается, а собираемый объем налогов напрямую связан с этой активностью. В случае с ИП большая проблема даже не в росте налоговой ставки.





Ведь идея «упрощенки» была в том, что если у ИП есть какие-то расходы, вместо того чтобы вести бухгалтерию (а для этого нужно нанимать бухгалтера), считать эти расходы и платить 18% налога от прибыли, сказали: давайте он не будет ничего считать, а просто будет платить 3-5% от выручки. Это был отличный способ упрощения отчетности и входа в бизнес.





Теперь для многих людей появится запретительный барьер для начала своего дела. У многих ИП-ников действительно есть расходы и у них нет такой маржинальности, чтобы платить 13-16% с выручки, а не прибыли. Не очень понятно, сколько ИП пойдет на такое. Если бы изменения коснулись только роста ставки налога на прибыль для ИП, это бы не сыграло существенной роли, но тут фактически идет речь о запретительных мерах для многих малых бизнесов.