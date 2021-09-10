В начале 2021 года ставка рефинансирования Национального банка Беларуси составляла 7,75% годовых, и продержалась на таком уровне до 21 апреля, когда она была увеличена на 0,75 процентного пункта — до 8,5%. Второй раз она была увеличена на такую же величину до 9,25% с 21 июня.





Как видим, перерыв между повышениями составил два месяца. И, вполне вероятно, что с 21 сентября ставка рефинансирования поднимется до 10%, тем более, что для этого имеются основания.





Во-первых, Нацбанк намного отстал по увеличению своей ставки от Банка России, который 10 сентября, скорее всего, поднимет свою ключевую ставку уже пятый раз за год. С начала 2021 года ставка составляла 4,25%, затем была увеличена до 4,50% с 23 марта, до 5% — с 26 апреля, до 5,5% — с 15 июня, и до 6,5% годовых — с 26 июля. С 10 сентября она, по-видимому, вырастет до 7%.





При этом, как заявил 2 сентября заместитель председателя правления российского ЦБ Алексей Заботкин, траектория годовой инфляции в России сейчас держится на плато, а в четвертом квартале текущего года начнется ее постепенное снижение в связи с выходом из базы расчетом высоких цифр за четвертый квартал 2020 года. В банке прогнозируют уменьшение темпов роста потребительских цен в конце года до 5,7–6,2%.





При этом, по данным Минэкономразвития, инфляция в России на 30 августа ускорилась до 6,79% в годовом выражении с 6,68% неделей ранее. По оценке на 19 июля она была ниже и составляла 6,5% годовых. Таким образом, темпы инфляции в России превышают ключевую ставку ЦБ. Это является одним из аргументов в пользу ее повышения 10 сентября.





Кроме того, в сентябре вполне возможно увеличение темпов роста потребительских цен в связи с выборами в Государственную думу. Во-первых, правительство осуществляет значительные выплаты широким слоям населения, а во-вторых, после выборов правительство может снять административные ограничения на рост цен.





В Беларуси инфляцию еженедельно не отслеживают, а судя по месячным данным, она также находится на плато. В июле она составляла 9,8%, а в июне — 9,9%. Это выше ставки рефинансирования, что является еще одним аргументов в пользу ее подъема. В августе возможно сезонное сокращение цен на плодоовощную продукцию, но оно может не перекрыть продолжающийся подъем цен на ряд товаров.





В Национальном банке РБ придерживаются примерно таких же прогнозов в отношении инфляции, что и в Банке России. Член правления, начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин на расширенном заседании Правления 29 июля 2021 года заявил, что по итогам III квартала инфляция сохранится вблизи уровня, сложившегося в июне. Но по итогам 2021 года он ожидает ее снижения до 9%, а к концу 2022 года — до 6%.





О планах Нацбанка в отношении динамики ставки рефинансирования он ничего не сказал, отметив только необходимость продолжения совместной работы правительства и Национального банка по дальнейшему замедлению инфляции и закреплению ее в среднесрочной перспективе на уровне вблизи 5%.





То есть, в Беларуси, как и в России, инфляция выше ставки рефинансирования. В то же время, цены на белорусском рынке находятся под влиянием цен на российском, поэтому инфляция может подняться и у нас. Все это, вместе с действиями российского ЦБ, и может заставить Нацбанк принять решение об увеличении ставки рефинансирования до 10%.