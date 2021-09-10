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Россия предоставит Беларуси кредиты на сумму около $640 млн

Россия предоставит Беларуси новые кредиты, общая сумма которых, начиная с сентября 2021 года по конец 2021 года, составит около $640 млн.

«Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то 630 миллионов долларов примерно, 630-640, может быть, – за 600 миллионов долларов», - сообщил вчера Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко.

По словам последнего, он кредиты не просил, поскольку они не нужны, ну разве, что два.

«Что касается кредитной поддержки, опять Владимир Владимирович не сказал, но я должен признаться, что я просил его о том, что нам не нужны новые кредиты. Если мы от атомной станции, на которую нам выделен определенный кредит, это практика Российской Федерации во всем мире, что-то сэкономим, я его попросил – ты мне дай эту экономию как кредит. Ответ был такой: подумаем, если будут хорошие, выгодные проекты для Беларуси и России. Нас это устраивает. Ну и тот кредит, о котором только что сказал мой коллега», - прокомментировал Лукашенко высказывание Путина.
Цитирует afn.by
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