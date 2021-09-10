Атланта и Чикаго обогнали Кремниевую долину по числу айтишных вакансий
Атланта много лет старается стать привлекательным айти-хабом: этому способствовали сравнительно недорогое жильё, присутствие крупных корпораций, передача площадей под техноинкубаторы.
И усилия не прошли даром, пишет Dice Insights: согласно Burning Glass, по количеству вакансий на технологические должности за последние 3 месяца город уступил лишь Нью-Йорку, оставив позади такие технологические центры, как Чикаго, Остин и Сан-Франциско.
Много айтишников ищут компании в Далласе, Лос-Анджелесе, Хьюстоне, Шарлотт, Финиксе и Денвере.
Заманить айтишников городам поменьше удаётся благодаря массовому переходу на удалённый режим работы и демократичной стоимости жизни. На новом месте они не только устраиваются в местные компании, но и открывают собственные.
09:35 10/09/2021
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