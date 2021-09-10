



И усилия не прошли даром, пишет Dice Insights: согласно Burning Glass, по количеству вакансий на технологические должности за последние 3 месяца город уступил лишь Нью-Йорку, оставив позади такие технологические центры, как Чикаго, Остин и Сан-Франциско.





Много айтишников ищут компании в Далласе, Лос-Анджелесе, Хьюстоне, Шарлотт, Финиксе и Денвере.





Заманить айтишников городам поменьше удаётся благодаря массовому переходу на удалённый режим работы и демократичной стоимости жизни. На новом месте они не только устраиваются в местные компании, но и открывают собственные.