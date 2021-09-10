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Лукашенко: Беларуси не нужны новые кредиты РФ. "Сами предложат и сами все дадут?"

Беларуси не нужны новые кредиты от РФ, заявил Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.


"Что касается кредитной поддержки, опять Владимир Владимирович не сказал, но я должен признаться, что я просил его, что нам не нужны новые кредиты. Если мы от атомной станции, на которую нам выделен определённый кредит... чего-то сэкономим, я его попросил - ты мне отдай экономию эту, как кредит. Ответ был такой - подумаем, если будут хорошие выгодные проекты для Беларуси и России. Нас это устраивает", - сказал Лукашенко.

Он прокомментировал и тему "специальных цен" для Беларуси.

"По всем товарам специфика цен состоит в том, что у нас в Союзе и даже в ЕАЭС по-моему беспошлинная торговля. Пошлин нет. С определёнными изъятиями пока на энергоносители. Владимир Владимирович говорил про газ. В связи с тем, что здесь есть изъятие, мы практически каждый год корректируем цену, в том числе на газ. По нефти мы вышли на уровень торговли по мировым ценам с учётом изъятия пошлины, если мы продаём нефтепродукты за пределы Беларуси", - отметил он.
interfax.by
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