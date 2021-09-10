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Экономисты заявляют о сохранении внешнеторгового чуда Беларуси

Внешнеторговое чудо, ставшее главным драйвером макродинамики, складывается из экспортного бума и запаздывающего роста импорта.

Экономисты заявляют о сохранении внешнеторгового чуда Беларуси
 Об этом говорится в квартальном отчете Центра экономических исследований BEROC.

Экономисты заявляют о сохранении внешнеторгового чуда Беларуси
Во втором квартале физобъем экспорта покорил новый исторический максимум, а по сравнению с плато, на котором он находился в прековидный период, его величина возросла на 14%, пишется в работе, пишет Ежедневник.

Физобъем импорта также значимо возрос (на 5% по сравнению с 1 кварталом), но его уровень лишь приблизился к прековидной величине.

Аналитики выделили несколько причин экспортного бума.

По их мнению, во-первых, на фоне повсеместного роста цен, белорусские производители сдерживают их для своей продукции, получая ценовое преимущество. Это актуально, например, для продукции деревообработки, черных металлов, текстиля, обуви, шин.

Во-вторых, глобальный ценовой шок на продовольствие породил и рост спроса на продукцию смежных отраслей. Этот эффект затрагивает белорусских производителей, например, минеральных удобрений, с/х машиностроения и др.

В-третьих, наиболее конкурентоспособные производители смогли закрыть ниши, возникшие на фоне разного рода ковидных сбоев предложения. Это актуально, например, для приборостроения и производства мебели.

В-четвертых, восстановились к привычному для себя уровню физобъемы экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений.

«Пока не очевидно, насколько устойчивы эти факторы и смогут ли белорусские экспортеры хотя бы удерживать завоеванные позиции впоследствии. А от этого, в свою очередь, во многом зависит будущая макродинамика», - отметили экономисты.

Инфляция как устойчивый тренд

В отчете также обратили внимание на то, что в последнее время продолжает набирать обороты инфляция. По мнению аналитиков, ускорение инфляции приобрело характер устойчивого тренда.

«С одной стороны, к этому можно отнестись достаточно спокойно, со ссылкой на то, что такой тренд имеет региональный и даже глобальный характер. На глобальном уровне его обусловливает комбинация адаптаций к постковидным условиям как со стороны предложения (нарушение логистических и производственных цепочек), так и спроса (реакция на масштабные монетарные и фискальные стимулы)», - пишут исследователи.

С другой стороны, указывают они, в отличии от стран с устойчивой и предсказуемой монетарной средой, способность Нацбанка Беларуси взять инфляцию под контроль в среднесрочной перспективе вызывает куда больше сомнений.

Запоздалое повышение процентных ставок

В работе также отмечается, что ускоряющаяся инфляция вынудила Нацбанк задействовать дополнительные инструменты, так как все более очевидной становилась недостаточность для этого лишь мер по контролю над денежной массой. В два этапа была повышена ставка рефинансирования (на 1,5 п.п. до 9,25% годовых), также имело место «высвобождение» ставок по валютным депозитам.

«Однако такое повышение ставок видится запоздалым, и, вероятно, уже недостаточным для обуздания инфляции. Текущий инфляционный всплеск раскрутил инфляционные ожидания, что приводит к укоренению «плохих» паттернов поведения экономических агентов. Это, особенно с учетом текущего информационного фона, усиливает внутренние предпосылки для инфляционной спирали», - подвели итог экономисты BEROC.
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