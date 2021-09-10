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Крупнейший в мире завод по удалению CO2 из воздуха заработал в Исландии

Крупнейший в мире завод, предназначенный для удаления углекислого газа из воздуха и превращения его в камень, начал работать в эту среду в Исландии.

Как сообщает Science Alert, завод под названием Orca (на исландском это означает «энергия») состоит из четырех агрегатов, каждый размером с контейнер для морских перевозок. Вентиляторы «прогоняют» воздух через фильтры, которые задерживают углекислый газ. После заполнения фильтров система закрывает входные отверстия и осуществляет нагрев, чтобы высвободить собранный CO2, и таким образом получить газ высокой концентрации. Собранный углекислый газ смешивается с водой, и эта смесь закачивается на глубину 1000 метров в специальные отверстия в базальтовой породе. Там смесь CO2 с водой должна окаменеть.

Отмечается, что этот завод может удалять из воздуха 4000 тонн углекислого газа в год. По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), это равно выбросам примерно 870 автомобилей.

Сторонники технологии, применяемой на этом заводе, убеждены, что она может стать важным инструментом в борьбе с изменением климата. В то же время критики указывают, что технологи слишком дорога, и ее масштабное внедрение растянется на десятилетия, пишет afn.by
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