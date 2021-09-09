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Поможет стать независимее от России: Польша хочет добывать газ в Украине

Во время встречи Дениса Шмыгаля и Матеуша Моравецкого, стороны подняли вопрос добычи газа на западе Украины. По мнению премьер-министра Польши, это может помочь Украине стать более независимой от Российской Федерации.

Фото: премьеры Украины и Польши, Денис Шмыгаль и Матеуш Моравецкий (t.me/Denys_Smyhal)

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Мы также хотим, чтобы польская нефтегазовая компания PGNiG расширяла сотрудничество с украинскими партнерами по добыче газа на западе Украины, что даст возможность становиться независимыми от России", - заявил Моравецкий.

Польша, как добавил Моравецкий, поддерживает территориальную целостность Украины, осуждает Российскую Федерацию за ее агрессивные действия и поздравляет с успешным проведением саммита "Крымской платформы".

По словам Моравецкого, решение Суда Европейского союза касаемо запрета российской газодобывающей компании "Газпром" монополизировать эксплуатацию OPAL (газопровод, соединяющий "Северный поток-2" с сетью газопроводов Средней и Западной Европы) поможет Польше стать газовым хабом.

 
 
 
 
 
Источник: Сергей Пышкин
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