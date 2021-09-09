Фото: премьеры Украины и Польши, Денис Шмыгаль и Матеуш Моравецкий (t.me/Denys_Smyhal)





Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.





"Мы также хотим, чтобы польская нефтегазовая компания PGNiG расширяла сотрудничество с украинскими партнерами по добыче газа на западе Украины, что даст возможность становиться независимыми от России", - заявил Моравецкий.





Польша, как добавил Моравецкий, поддерживает территориальную целостность Украины, осуждает Российскую Федерацию за ее агрессивные действия и поздравляет с успешным проведением саммита "Крымской платформы".





По словам Моравецкого, решение Суда Европейского союза касаемо запрета российской газодобывающей компании "Газпром" монополизировать эксплуатацию OPAL (газопровод, соединяющий "Северный поток-2" с сетью газопроводов Средней и Западной Европы) поможет Польше стать газовым хабом.











