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Не все украинские города отказываются от белорусской техники: в Харьков поставили полсотни троллейбусов с автономным ходом

Беларусь поставила в Харьков 50 троллейбусов с автономным ходом. Это называют частью промышленной кооперации двух страны.

Фото: ukraine.mfa.gov.by

Троллейбусы собрали на на базе белорусского кузова МАЗ-203Т на сборочном производстве «Политехносервис» в Броварах Киевской области, сообщает посольство Беларуси в Украине, пишет Blizko.by. Они смогут работать автономно на дистанции до 30 километров. В них есть кондиционеры, система отопления, зарядные под USB-разъемы, электронные валидаторы. 
 
Белорусскую технику принимают не все украинские города. В апреле мэр Львова Андрей Садовой отказался закупать 100 автобусов от МАЗа, несмотря на победу компании в тендере. Свое решение глава города объяснил необходимостью поддерживать украинских производителей и нежеланием сотрудничать с белорусскими властями из-за политической ситуации в стране. В Киеве же подобными мотивами не руководствовались и продолжали принимать автобусы от страны-соседки.
 




 


 
Источник: Максим Мацкевич
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