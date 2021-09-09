Фото: ukraine.mfa.gov.by





Троллейбусы собрали на на базе белорусского кузова МАЗ-203Т на сборочном производстве «Политехносервис» в Броварах Киевской области, сообщает посольство Беларуси в Украине, пишет Blizko.by. Они смогут работать автономно на дистанции до 30 километров. В них есть кондиционеры, система отопления, зарядные под USB-разъемы, электронные валидаторы.

Белорусскую технику принимают не все украинские города. В апреле мэр Львова Андрей Садовой отказался закупать 100 автобусов от МАЗа, несмотря на победу компании в тендере. Свое решение глава города объяснил необходимостью поддерживать украинских производителей и нежеланием сотрудничать с белорусскими властями из-за политической ситуации в стране. В Киеве же подобными мотивами не руководствовались и продолжали принимать автобусы от страны-соседки.































