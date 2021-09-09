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Проект Налогового кодекса: налоги для ИП вырастут в 2,5 раза

В интернете появился проект изменений в Налоговый кодекс. Официально этот документ не подтверждён, поэтому неизвестно, насколько он настоящий.

Налоговый кодекс / СТВ

В нём предлагаются некоторые существенные изменения в налогообложении.

Например, пишет Еврорадио, упрощённую систему налогообложения (УСН) не будут иметь права применять ИП, нотариусы и адвокаты, а только организации. Причём организациям, имеющим филиалы, также будет запрещено применять УСН.

Для применения УСН будет определён лимит — выручка не более 1 миллиона рублей и штатная численность работников не более 15 человек.

Будет отменён УСН с налогом на добавленную стоимость (НДС). Сейчас в Налоговом кодексе говорится, что ставка налога при упрощённой системе определяется в размере 5%. После изменений минимальная ставка будет 13% от выручки или 16%. То есть налог для ИП увеличится минимум в 2,5 раза по сравнению с сегодняшним.
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