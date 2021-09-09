



В прошлом году Xiao-i заявила, что Siri нарушает её патент, связанный с чат-ботами. Противостояние закончилось ничем: суд отклонил просьбу Apple признать патент недействительным, но и отказался запрещать продажу гаджетов с Siri, как того хотела Xiao-i.





По сообщению South China Morning Post, пишет Dev.by, теперь Xiao-i пытается полностью заблокировать не только продажу, но и производство айфонов с Siri в Китае — включая iPhone 13, премьера которого состоится 14 сентября, — а также экспорт смартфонов Apple. Иск был подан в Народный суд высшей ступени Шанхая в прошлую пятницу.





9to5Mac считает, что Xiao-i специально подобрала момент для новой атаки на Apple, чтобы усилить давление на неё и склонить к соглашению, дабы не рисковать вообще остаться без производства на фоне важного релиза. Кроме того, в спорах с иностранными компаниями китайские суды обычно становятся на сторону «своих».





Apple предпочитает защищаться в подобных разбирательствах, а её гендиректор Тим Кук не терпит запугиваний и шантажа и не поддаётся на них. Если власти вынесут решение в пользу истца, то сломают очень выгодный для страны бизнес и ускорят перенос сборочных цехов Apple за границу, поэтому вряд ли на это пойдут, добавляет издание.





Apple не стала комментировать новый иск для SCMP, сославшись на своё заявление по предыдущему делу. Там сказано, что она разочарована действиями Xiao-i и готова представить суду релевантные факты, а тем временем продолжит радовать клиентов лучшими в мире продуктами и сервисами.