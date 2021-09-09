Об этом говорится в обзоре белорусской экономики от Центра экономических исследований BEROC, пишет газета «Белорусы и рынок».





Летом в отношении Беларуси было принято несколько новых пакетов санкций, часть из которых сформирована по секторальному принципу, напоминают в BEROC.





По мнению экспертов, наибольший макроэффект можно ожидать от санкционных пакетов Великобритании и ЕС, которые предполагают запрет, либо ограничения на экспорт белорусских нефтепродуктов, калийных удобрений и др.





"Исходя из различных трактовок исходных положений, эти санкции затрагивают от 10 до 13.5% всего белорусского экспорта. По шкале выпуска потенциальные потери от них составляют около 6% ВВП в течение 2-3 кварталов после их активации. Впоследствии, за счет отраслевых взаимосвязей и ограничений в использовании обменного курса для сглаживания их эффекта, потери будут возрастать вплоть до 10% ВВП", - говорится в обзоре.





"Реалистичной видится картина, что описанные выше потенциальные потери на стыке 2021-2022 гг. (когда основные санкционные положения вступают в силу) будут постепенно трансформироваться в фактические. В этом случае важно также учитывать неизбежность взаимодействия между отдельными эффектами. Существенный спад ВВП приведет и к финансовому стрессу, который с учетом финансовых санкций, с большой вероятностью трансформируется в полномасштабный финансовый кризис. Такое развитие событий грозит обернуться глубокой и длительной экономической депрессией", - резюмируют эксперты.