– Ликвидирована «Перспектива», работавшая с 2002 года. Как вы считаете, в чем причина такого решения власти?





– Все это последствия политических событий, которые мы лицезрели последний год. Как известно, мы не одни такие, попавшие под закрытие общественной организации.





Это выбор властей. Если они таким образом видят будущее нашей страны – это их выбор. Мы считаем, что это большая ошибка. «Перспектива» делала большую и полезную работу. Организация помогала не только предпринимателям, но и помогала государству не совершать ошибки.





«Перспектива» была своего рода страховщиком для властей. Мы могли вовремя сигнализировать о проблеме, чтобы ситуация не доводилась до крайности, чтобы власти могли решать ее в конструктивном ключе.





– Остались ли после ликвидации «Перспективы» какие-то механизмы для контакта ИП и властей?





– Продолжает действовать Рабочая группа по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при Совете по развитию предпринимательства при Минэкономики. В свое время, мы добились ее создания.





И нужно помнить, что гражданское общество – это не только организации, а желание каждого гражданина сделать жизнь в стране лучше. Люди все равно будут искать возможность совершенствовать законодательство, и властям все равно нужно будет с ними как-то коммуницировать, вести диалог.





Но, конечно, лучше, чтобы существовала организация: нельзя же вести диалог одновременно с 100-200 тысячами предпринимателей.





– Вы продолжите работу в рабочей группе при Минэкономики?





– Вряд ли. Я находился в ней как председатель «Перспективы», а после ликвидации организации этот статус теряется, поэтому, наверное, меня ждет исключение.





– Несколько недель назад появилась информация о подготовке изменений в работе ИП. Обсуждалось повышение подоходного налога с 16% до 18%, запрет для ипэшников брать наемных работников, а также отмена единого налога по многим видам деятельности. Прояснилась ли ситуация на этот счет?





– С конференции в Брестской области пришла информация, что упрощенную систему налогообложения хотят убрать, но на переходный 2022 год единый налог намерены оставить.





Однако, когда наши активисты встречались с представителями Министерства по налогам и сборам, была несколько другая информация: что и упрощенную систему оставят, и наемных работников оставят, а единый налог могут отменить только в 2023 году.





То есть, слухов много и добиться чего-то внятного сложно.





– Вопрос об обязательном использовании кассовых аппаратов с этой осени решен окончательно?





– Закон будет действовать, а как будет на практике… Люди негодуют.





Кассовые аппараты, например, могут не выдерживать температурный режим в 23-25 градусов мороза. Я уже не говорю о высоких издержках для «рыночников», которые зарабатывают не так много денег.





Будем следить за развитием ситуации: будут ли люди ставить кассовые аппараты или нет. Но те, кто работает на открытых рынках, категорически не согласны с тем, что у них должен быть установлен кассовый аппарат: для этого нет ни условий, ни финансовых возможностей.





– У вас дома проводили обыск «в рамках проверки причастности к уголовному делу». Было ли продолжение этой истории?





– Обыск был, но в рамках чего на самом деле – трудно сказать. Думаю, это связано с ликвидацией «Перспективы», это звенья одной цепи. Счета же организации арестованы. Недавно мы получили бумагу: проверка продолжается. А сколько это времени займет, никто не знает.