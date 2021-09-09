В отношении «Энерго-Оил» прекращено преследование
Министерство антимонопольного регулирования и торговли прекратило антимонопольное расследование в отношении «Энерго-Оил», так как компания выполнила требования, содержащиеся в вынесенном ранее предупреждении, сообщает пресс-служба МАРТ.
В предупреждении от 22 апреля речь шла о торговле сигаретами. МАРТ просил компанию разработать правила торговой практики, направленные на обеспечение недискриминационного доступа к товарам, пишет Reform.by. Они должны были содержать объемы поставки и ассортимент товаров, порядок и условия оплаты, доставки, меры ответственности, иные условия, которые исключают навязывание потребителю экономически или технологически не обоснованных условий договора, предусматривающего поставки товаров, невыгодных для него или не относящихся к предмету указанного договора. Компания «Энерго-Оил» эти требования выполнила.
19:06 09/09/2021
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