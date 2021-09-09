В отношении «Энерго-Оил» прекращено преследование

Министерство антимонопольного регулирования и торговли прекратило антимонопольное расследование в отношении «Энерго-Оил», так как компания выполнила требования, содержащиеся в вынесенном ранее предупреждении, сообщает пресс-служба МАРТ.