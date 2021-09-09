



Города оценивались исходя из средней цены покупки жилья, пишет interfax.by, расходов на коммунальные платежи, стоимости аренды, а также общего уровня ежемесячных расходов.





Возглавил рейтинг Брюссель. Средняя стоимость жилой недвижимости в нем оценивается в 222 тыс. евро, стоимость квадратного метра - 3660 евро, ежемесячная аренда однокомнатной квартиры - 858 евро, коммунальные платежи - 133 евро.





Также в топ-10, в порядке убывания, вошли Лиссабон, Мадрид, Рейкьявик, Берлин, Рим, Вена, Дублин, Хельсинки и Копенгаген.



