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Эксперты определили страны Европы с самыми доступными ценами на жилье

Исследование, проведенное компанией CIA Landlords, выявило, какие столицы Западной Европы являются наиболее доступными в сегменте жилой недвижимости.


Города оценивались исходя из средней цены покупки жилья, пишет interfax.by, расходов на коммунальные платежи, стоимости аренды, а также общего уровня ежемесячных расходов.

Возглавил рейтинг Брюссель. Средняя стоимость жилой недвижимости в нем оценивается в 222 тыс. евро, стоимость квадратного метра - 3660 евро, ежемесячная аренда однокомнатной квартиры - 858 евро, коммунальные платежи - 133 евро.

Также в топ-10, в порядке убывания, вошли Лиссабон, Мадрид, Рейкьявик, Берлин, Рим, Вена, Дублин, Хельсинки и Копенгаген.
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