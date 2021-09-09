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Вопрос перевалки белорусского калия будет обсуждаться, если будет поставлен перед нами, сказал глава РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент Sputnik.





Сегодня в Минске состоялась встреча премьер-министра Беларуси Романа Головченко с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым.





По словам главы РЖД, скорость движения транзита по территории России и Беларуси в несколько раз выше чем в Европе.





"У нас в среднем скорость в сутки около тысячи километров проходит контейнер, то в Европе около 200 километров", - привел пример Белозеров.





Он обратил внимание, что морские перевозки сильно подорожали, а ситуация в Суэцком канале подтвердила, что наземный транспорт самый надежный. Сейчас стоит задача нарастить транзит до 1 миллиона контейнеров, пока эта цифра составляет около 600 тысяч.

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Отвечая на вопрос, обсуждается ли вопрос перевалки белорусского калия по железной дороге до порта в Мурманске, Олег Белозеров сказал, что "с нашими коллегами мы обсуждаем все вопросы". "У нас нет друг от друга секретов каких-то. У нас есть режим очень хорошего взаимодействия", - подчеркнул он.





"Поэтому любой вопрос, который будет поставлен, мы будем обсуждать", - заверил Белозеров.





Глава РЖД отметил высокую востребованность у пассажиров в таком поезде, как "Ласточка", который соединяет Минск и Москву.





Сейчас количество вагонов совместно с белорусскими коллегами увеличено с пяти до десяти.





"Рассмотрим вариант создания совместной компании для того, чтобы создать очень комфортные условия для пассажиров", - рассказал он.















