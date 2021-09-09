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Глава Росатома: Готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 87%

Общая готовность второго энергоблока Белорусской АЭС составляет 87%, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в ходе рабочего визита на строительную площадку энергоблока №2 БелАЭС в четверг.

"На сегодняшний день готовность блока составляет 87%, мы планово двигаемся к завершению сооружения второго энергоблока. Как и при строительстве блока №1 мы наращиваем кооперацию и эффективность совместной работы российских и белорусских специалистов", - рассказал Лихачев.

"В ближайшее время завершается процесс "горячей" обкатки реакторной установки, главной целью которого является подтверждение готовности оборудования и систем энергоблока к этапу "Физический пуск", намеченного в текущем году", - добавил он.

В ходе поездки глава Росатома ознакомился с ходом самого важного этапа пуско-наладочных работ — "горячей" обкатки реакторной установки энергоблока, оценил готовность объектов пускового комплекса и провел рабочее совещание с участием заказчика (РУП "Белорусская АЭС") и генерального подрядчика, на котором обсуждались текущие вопросы, связанные с реализацией проекта сооружения энергоблока №2 БелАЭС.

Заметим, что физпуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, его ввод в промышленную эксплуатацию был запланирован на первый квартал 2021 года. Однако он постоянно сбоит и в данный момент не работает
Источник: interfax.by
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