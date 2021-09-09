В выписке из ЕГР сообщается, что процедура ликвидации компании была запущена 22 июня. Решение о ликвидации было принято собственником «Релсофт».





Согласно ЕГР, 100% доли «Релсофт» принадлежит Евгении Чернявской — дочери Юрия Зиссера и Юлии Чернявской.





dev.by связался с Евгенией, чтобы уточнить причины для ликвидации «Релсофт». Она коротко прокомментировала это решение.





— Компания отправлена в ликвидацию в связи с фактической невозможностью осуществлять свою хозяйственную деятельность. Но этот процесс очень долго тянется. Директор «Релсофт» сейчас находится под подпиской о нерезглашении. Это связано с делом «ТУТ БАЙ МЕДИА». Конечно, очень жаль. Компания существовала столько лет.





«Релсофт» была образована в 2007 году на основе существующего с 1992 года департамента разработки программного обеспечения УП «Надежные программы». Главным заказчиком «Релфост» была нью-йоркская компания Instant Information Inc, которая занималась разработкой технологий обработки данных для Wall Street. Софт «Релсофт» в свое время использовал TUT.BY. Об этом в комментарии dev.by ранее упоминал соучредитель TUT.BY Кирилл Волошин.





До недавнего времени «Релсфот» была резидентом ПВТ (вступила в июне 2007 года). Но судя по отсутствию компании в обновлённом списке резидентов из Парка её уже исключили.





По словам Евгении Чернявской, это произошло не по инициативе «Релсофт». Компанию и лично её никто не уведомлял об исключении из ПВТ, об этом она узнала от dev.by.