+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Была почти 15 лет в ПВТ: созданная Зиссером компаная "Релсофт" ликвидируется

Аутсорсинговая компания «Релсофт», которую в 2007 году основал Юрий Зиссер, ликвидируется. Такая информация появилась в Едином госрегистре.

В выписке из ЕГР сообщается, что процедура ликвидации компании была запущена 22 июня. Решение о ликвидации было принято собственником «Релсофт».

Согласно ЕГР, 100% доли «Релсофт» принадлежит Евгении Чернявской — дочери Юрия Зиссера и Юлии Чернявской.

dev.by связался с Евгенией, чтобы уточнить причины для ликвидации «Релсофт». Она коротко прокомментировала это решение.

— Компания отправлена в ликвидацию в связи с фактической невозможностью осуществлять свою хозяйственную деятельность. Но этот процесс очень долго тянется. Директор «Релсофт» сейчас находится под подпиской о нерезглашении. Это связано с делом «ТУТ БАЙ МЕДИА». Конечно, очень жаль. Компания существовала столько лет.

 «Релсофт» была образована в 2007 году на основе существующего с 1992 года департамента разработки программного обеспечения УП «Надежные программы». Главным заказчиком «Релфост» была нью-йоркская компания Instant Information Inc, которая занималась разработкой технологий обработки данных для Wall Street. Софт «Релсофт» в свое время использовал TUT.BY. Об этом в комментарии dev.by ранее упоминал соучредитель TUT.BY Кирилл Волошин.

До недавнего времени «Релсфот» была резидентом ПВТ (вступила в июне 2007 года). Но судя по отсутствию компании в обновлённом списке резидентов из Парка её уже исключили.

По словам Евгении Чернявской, это произошло не по инициативе «Релсофт». Компанию и лично её никто не уведомлял об исключении из ПВТ, об этом она узнала от dev.by.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]