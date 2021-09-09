Полтора года скупки иностранной валюты, а речь идёт о суммах в миллиарды долларов, и выноса валютных депозитов из банков, тоже на миллиарды долларов, привёл к тому, что у населения на руках накопилась рекордная сумма валюты, пишет Инфобанк.





Так, с декабря 2019 года по июнь 2021-го чистая скупка физическими лицами иностранной валюты составила почти $2,5 млрд. И снижение объёма депозитов физлиц в иностранной валюте за этот же период – вынос долларов населением из банков – тоже почти $2,5 млрд.





Но сокращение частного потребительского импорта при закрытых границах, и сильнейшие негативные ожидания из-за непрекращающегося политического кризиса, способствовали накоплению всех этих купленных и вынесенных из банков долларов





И вот «затаренные до краёв» валютой белорусы начали «потиху» её сдавать, вместо того, чтобы всё ещё продолжать ужиматься: ведь кризис может быть надолго, а жить-то – надо.





К тому же полуторагодичная скупка валюты «вымыла» из кошельков и карточек белорусов огромную сумму BYN-рублей, и после походов в магазин «лишних» денег осталось мало.





Ну и четырёхмесячное, в апреле-июле, укрепление белорусского рубля к доллару евро, не могло не сказаться на действии населения на рынке: естественная, рациональная реакция на падение курса доллара – это меньше его скупать и больше сдавать.





И вот начиная с мая, каждый месяц увеличивался объём продажи валюты населением. И в июле, впервые с декабря 2019-го, объём проданной физлицами иностранной валюты стал уже больше купленной. Причём объём этот оказался рекордным в истории – $939 млн.





В августе это повторилось, и даже усилилось: продажа населением иностранной валюты в августе снова увеличилась, и даже больше, чем в предыдущие три месяца роста.





И впервые в истории превысил $1 млрд: в августе 2021-го физлицами продано валюты на $1,01 млрд – новый рекорд месячной продажи.





Причём особенно сильно выросла продажа наличной иностранной валюты (до максимума с июля 2019-го): понесли сдавать «доллары из-под матрасов» – очевидно, из накопленных за 1,5 года миллиардов. В обменники в августе принесли наличной инвалюты на $740 млн.





Объём проданной безналичной валюты населением, с валютных карточек, хоть и меньше – $270 млн, но сумма эта оказалась рекордной для это сектора.





Августовский объём проданной населением иностранной валюты существенно превышает месячные объёмы предыдущих лет, даже самых стабильных.

Но сумма купленной физлицами иностранной валюты в августе также выросла с прошлого месяца – до $916 млн. Причём снова – и в наличном, и безналичном секторах.





То есть, спрос на валюту в августе тоже увеличился: у кого есть свободные, «лишние» BYN-рубли, предпочли конвертировать их в доллары/евро, пока не начали действовать санкции – а это с каждым месяцем всё ближе.





Сумма купленной физлицами иностранной валюты в августе далеко не маленькая, сравнив её с суммами прошлых лет. Но ей далеко до исторических максимумов: есть 12 месяцев, в которых валюты покупалось более чем на $1 млрд.





Перед этим августом наибольшая августовская продажа валюты была в 2014-м. А в 2020-м в августе население продало валюты намного меньше: в самый разгар массовых протестов валюта, в основном, покупалась – объём скупки тогда стал рекордным для этого месяца.

В статистике за период с начала года – за январь-август – видно, что объемы и проданной и купленной валюты населением – наибольшие за всё время для этого периода.





Что означает рекордный оборот валютного рынка? Это подтверждает предположение, что «на руках» белорусов сейчас максимальная в истории сумма долларов.

В прошлом месяце прервалась многомесячная серия чистой покупки иностранной валюты населением: в июле, впервые с ноября 2019-го, белорусы продали её больше, чем купили.





А в августе чистая продажа ещё выросла.





Чистое предложение валюты населением в августе составило $95млн при рекордном за 3 года чистом предложении именно наличной валюты ($191 млн: «матрасбанк» наполнен до краёв»), и сохранении чистого спроса в безналичном секторе ($96 млн).





Объёмы чистой продажи валюты физлицами в июле-августе, конечно, очень далеки от тех, что были ещё не так давно, несколько лет назад: в 2016-18 гг. они превышали $100, и даже $200 млн в месяц.





В прошлом году август был с рекордным чистым спросом – на фоне массовых протестов и началом политического кризиса в Беларуси. То же и в формате «за период с начала года».





Наилучшие, с наибольшим чистым предложением валюты за эти же периоды, были август 2016-го и январь-август 2017-го.





За последние 12 месяцев, с сентября 2020-го по август 2021-го, населением Беларуси:





продано иностранной валюты – на $9,677 млрд

куплено иностранной валюты – на $10,467 млрд.





Рекордная годовая сумма проданной населением иностранной валюты была не так давно, в 2019-20 гг., а вот купленной – раньше, в 2013-14 гг.





Чистая покупка иностранной валюты населением скользящей годовой суммой составила с сентября 2020-го по август 2021-го $790 млн, став намного лучше после январского «дна».





Итак, уже два месяца белорусы продают иностранной валюты больше, чем покупают, чему способствовали:





стабильность валютных курсов и, тем более, падение курса доллара с апреля





отсутствие «лишних» BYN-рублей после расхода их на 1,5 года чистой покупки валюты





сильно выросшие цены на стройматериалы: для стройки надо всё больше денег





сокращение частного потребительского импорта (из Литвы, Польши, Украины).

Но всё может резко измениться с приближением начала действия санкций: в этом случае на волне усиления негативных ожиданий может случиться всплеск спроса на иностранную валюту со стороны населения.





Хотя очень уж большого объёма скупки валюты не будет – на это у народа сейчас, попросту нет денег.