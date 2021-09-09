Доллар и евро резко подешевели
Валютная корзина подешевела в итоге на 0,13% до минимума за 8 дней.
Курс доллара упал на 0,0090 BYN до 2,5104 BYN/USD и оставил максимум за 34 дня.
Всего за один день белорусский рубль отыграл у доллара подорожание на 0,0071 BYN за предыдущие три дня.
Курс евро обвалился сразу на 0,0132 BYN до 2,9688 BYN/EUR до минимума за 8 дней. А до этого евро дорожал шесть дней подряд до максимума за 53 дня.
Курс российского рубля вырос на 0,0060 BYN до 3,4364 BYN/100 RUB и оттолкнулся от минимума за 8 дней.
Предыдущие четыре дня российский рубль дешевел. Его потери за это время составили 0,0227 BYN.
Московская биржа
На торгах Мосбиржи к 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился на 31 копейку до 73,1290 RUB/USD и оставил максимум с начала сентября.
Средневзвешенный курс евро упал на 40 копеек до 86,51 RUB/EUR и тоже оставил максимум с начала месяца.
Источник: select.by
13:42 09/09/2021
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