"Все штатно и согласовано в рамках плана графика прокачки нефти".





При этом он уточнил, что процедура проходит без ущерба для прокачки необходимых объемов в направлении Венгрии.





Тищенко подчеркнул, что отмечается даже профицит технических возможностей, и можно увеличить объемы прокачки при желании партнеров.





Ранее сообщалось, что причиной приостановки прокачки до 13 сентября стал прием нефти по трубопроводу Одесса — Броды на территорию Беларуси.





В «Белнефтехиме» уточнили, что речь идет о нефти по долгосрочным контрактам с азербайджанскими партнерами.