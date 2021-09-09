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"Белнефтехим" прокомментировал приостановку прокачки нефти по "Дружбе"

Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил, что в ситуации нет никакой экстренности

"Все штатно и согласовано в рамках плана графика прокачки нефти".

При этом он уточнил, что процедура проходит без ущерба для прокачки необходимых объемов в направлении Венгрии. 

Тищенко подчеркнул, что отмечается даже профицит технических возможностей, и можно увеличить объемы прокачки при желании партнеров.

Ранее сообщалось, что причиной приостановки прокачки до 13 сентября стал прием нефти по трубопроводу Одесса — Броды на территорию Беларуси. 

В «Белнефтехиме» уточнили, что речь идет о нефти по долгосрочным контрактам с азербайджанскими партнерами.
Источник: officelife
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