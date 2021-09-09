Ухудшение экономических настроений в августе отчасти является сезонным явлением, однако сезонно сглаженный индекс настроений в августе текущего года также сократился: до минус 2,2% с минус 1,2% в июле.





Тем не менее в целом ситуация остается намного лучше, чем в августе прошлого года, когда сводный индекс равнялся минус 1,6%, а сезонно сглаженный индекс — минус 7,2%.





Наиболее оптимистично настроены руководители промышленных предприятий.





Индекс экономических настроений в промышленности в августе даже вырос до 8,7% с 7,2% в июле. Правда, в августе 2020 года данный индекс также находился на высоком уровне: 4,4%. То есть за год ситуация в данной сфере экономики изменилась не очень сильно.





Собственно, улучшились только ожидания в отношении изменения объема заказов на внешнем рынке, баланс ответов в отношении которых в августе 2021 года вырос до 1,1% с минус 2,8% в июле того же года. А в августе прошлого года данный показатель составлял минус 13%.





Это улучшение — довольно парадоксальный факт на фоне санкций со стороны некоторых западных стран. Оно может объясняться тем, что Россия снимает существовавшие ранее ограничения, а также дефицитом ряда товаров, возникшим на мировом рынке в связи с пандемией.





В то же время, внутренний рынок РБ стагнирует. Баланс ответов руководителей промышленных предприятий в отношении изменения объема заказов на внутреннем рынке в августе снизилось до минус 4,4% с минус 3,6% в июле. Да и в августе 2020 года данный параметр составлял минус 5%, то есть ситуация за год практически не изменилась.





Почти не изменились за год и ожидания изменения объемов производства: баланс ответов руководителей предприятий на вопрос об объемах в августе 2021 года составил 14,5% против 16,8% в июле 2021 года и 15,9% в августе 2020 года.





Позитивными в августе текущего года остались и настроения в торговле, хотя индекс настроений там в августе опустился почти в 2 раза по сравнению с июлем и составил 3,6%. Но год назад он оставлял минус 3,9%.





Настроения поддерживаются положительными ожиданиями в отношении ожиданий изменения объемов продаж, баланс ответов на вопрос о котором в августе составил 7,1% против 16,3% в июле текущего года и минус 4,9% в августе прошлого года.





А вот с реальным товарооборотом дела обстоят неважно: баланс ответов на вопрос об изменении объемов товарооборота в августе 2021 года составил минус 3,9% против минус 1,1% в июле. Правда, год назад данный показатель составлял минус 12,2%.





В августе текущего года резко ухудшились настроения на транспорте, где соответствующий индекс опустился до минус 6,1% с минус 1% в июле. Ожидания в отношении изменения спроса на услуги предприятий стали негативными: баланс ответов по данному вопросу снизился до минус 1,75 с плюс 13,1% в июле.





Ухудшились настроения и в строительстве, но незначительно. Индекс экономических настроений там опустился в августе текущего года до минус 10,2% с минус 8,3% в июле. Это почти как в августе 2020 года, когда данный показатель составлял минус 11,2%.





В строительстве особенно подкачали надежды на изменение физического объема заказов на внутреннем рынке, баланс ответов на вопрос о котором опустился в августе 2021 года до минус 8,7% с минус 5,8% в июле.