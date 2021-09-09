Об этом сообщил ТАСС официальный представитель российской "Транснефти" Игорь Демин.





"До 13 сентября "Белнефтехим" остановил прокачку по магистральному нефтепроводу "Дружба" в напоавлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу "Одесса - Броды" на территорию Беларуси", - сказал он.





Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.





Нефтепровод "Одесса-Броды" построен в 2001 году между Одессой и городом Броды в Львовской области Украины, где осуществлена стыковка с нефтепроводом "Дружба", качающим нефть из России в Европу. По "Одесса- Броды" поступает нефть в Беларусь, привезенная танкерами морем.



















