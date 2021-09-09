В целом особенностью африканской внешнеторговой статистики Беларуси стал резкий рост экспорта услуг. Абсолютные цифры пока незначительны, но впечатляет темп.





На фоне торговли товарами, где по конкретным странам произошли как существенные по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прорывы (Ангола, Малави, Тунис), так и серьезные падения (Египет, Кот д`Ивуар, Уганда), экспорт услуг вырос практически во все страны Африки.





Его объемы, правда, особо не впечатляют – крупнейшим получателем услуг от белорусских компаний и организаций стало Марокко с объемом 5,4 млн долларов. Зато поражает динамика – в более чем 20 стран экспорт услуг вырос в разы.





Самый значительный прирост Национальный статистический комитет Беларуси зафиксировал в Нигере – в 80 раз. Недалеко от него Мозамбик, экспорт услуг на рынок которого увеличился в 79 раз.





Среди стран, входящих в первую десятку важнейших торговых партнеров нашей страны в Африке, в 5,5 раза вырос экспорт услуг в Анголу, в 16 раз – в Зимбабве, в 3,5 раза — в Кот д`Ивуар, в 17 раз – в Малави, в 3,4 раза — в Тунис и в 15 раз — в Уганду.





Отметим, что весь объем экспортных поставок белорусских товаров в десять стран-крупнейших покупателей в Африке (183,4 млн долларов) в рвссматриваемый период опередил отгрузки в такие страны, как Великобритания, Турция и Индия.





Топ-10 важнейших торговых партнеров Беларуси в Африке