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Госпакет акций предприятия в Березовском районе купила частная компания

Акции ОАО «Изоляция», находившиеся в собственности Брестской области, проданы частному унитарному предприятию по оказанию услуг «Вангранд».

За 13 885 акций (что составляет 25,15% уставного фонда) компания должна заплатить почти 398,8 тысячи рублей.

Как сообщили в Брестском облисполкоме, сделка состоялась на основании решения органа власти об отчуждении акций ОАО «Изоляция» и по результатам конкурса по их продаже. Договор купли-продажи заключен 27 августа.

ОАО «Изоляция» находится в Березовском районе и специализируется на производстве мягких кровельных и гидроизоляционных материалов. Покупатель обязался выполнить ряд условий: в частности, он должен инвестировать в ОАО «Изоляция» в течение двух лет не менее 3,5 миллиона рублей для пополнения внеоборотных средств.

Кроме того, в 2021-2024 годах на «Изоляции» должен быть создан новый вид экспортно-ориентированного производства – битум нефтяной. Его можно будет использовать как сырье для изготовления основной продукции предприятия и производства модифицированного битума и битумных эмульсий.

Покупатель также взял на себя обязательства по сохранению численности работников ОАО и обеспечению роста их заработной платы. До полного выполнения обязательств установлен запрет на отчуждение проданных акций либо распоряжение ими другим способом.

«Договором купли-продажи акций также определены меры ответственности покупателя за невыполнение и несвоевременное выполнение обязательств. В том числе предусмотрена возможность отказа Брестского облисполкома от исполнения договора в одностороннем порядке (без возмещения понесенных покупателем расходов) с последующим возвратом акций в собственность Брестской области на безвозмездной основе», – подчеркнули в облисполкоме.

Оплата цены государственного пакета акций ОАО «Изоляция» проводится в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора. Перевод акций покупателю осуществляется после их оплаты.
Источник: 1reg.by
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