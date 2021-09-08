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Российская газодобывающая компания "Газпром" планирует начать поставки природного газа по первой нитке газопровода "Северный поток – 2" 1 октября, однако точные сроки будут зависеть от немецкого регулятора. Об этом сообщает 8 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планом компании.

По словам источника, до 1 декабря "Газпром" планирует начать прокачку газа по обеим ниткам.





В "Газпроме" по этому поводу от комментариев отказались. 2 сентября глава корпорации Алексей Миллер заявлял, что, возможно, компания уже в этот отопительный сезон поставит первый газ по "Северному потоку – 2" на европейский рынок. Ранее в "Газпроме" анонсировали, что поставки по газопроводу в 2021 году могут составить 5,6 млрд м³ газа.





"Долгожданный трубопровод может принести некоторое облегчение европейским газовым рынкам, столкнувшимся с ограничением поставок перед началом зимы, когда цены уже находятся на рекордном уровне. Это также победа для канцлера Германии Ангелы Меркель, которая поддерживала проект в течение 10 лет, несмотря на сопротивление ключевых союзников, таких как США", – отметили в Bloomberg.





В агентстве подчеркнули, что "Северный поток – 2" все еще нуждается в технической сертификации и страховании, которые могут вызвать затруднения из-за действующих санкций США. Оператору также необходимо предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.





Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку "Северного потока – 2" могут завершить до 12 сентября.





6 сентября в компании Nord Stream 2 AG заявили, что в Балтийском море уложили последнюю трубу "Северного потока – 2". Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца года. OMV является партнером "Газпрома" и одним из инвесторов "Северного потока – 2".



