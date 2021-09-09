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Какие отечественные товары предпочитают минчане

Государственное объединение «Столичная торговля и услуги» проанализировало, какую долю в розничном товарообороте составляют отечественные товары.

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Для начала уточним, что в объединение входят восемь организаций: ГУМ, ЦУМ «Минск», Универмаг «Беларусь», Торговый центр «Радзивилловский», Заводской райпищеторг, «Живинка», Гастроном «Охотский», Универсам «Тракторозаводской». В этих организациях в первом полугодии 2021-го доля продажи белорусских продовольственных товаров в розничном товарообороте составила 83,7 %. Это хороший показатель, который обеспечивает уровень продовольственной независимости (80–85 %), установленный государственной Доктриной продовольственной безопасности. Также этот показатель выше, чем в целом по Минску (69,8 %) и по республике (76,4 %).

Как написано на сайте объединения, спрос населения на яйцо, сливочное масло, мясо и мясные продукты, сахар на 99–100 % удовлетворяется за счет продукции белорусских товаропроизводителей. Высока также доля продажи муки (96,3 %), сыров (93,5 %), свежих овощей (93 %), крупы и овсяных хлопьев (91,7 %), детского питания (90,7 %), минеральной воды (82,4 %), мучных и сахаристых кондитерских изделий (74,0 и 76,3 % соответственно).

Среди самых востребованных импортных продуктов питания значатся в основном те, что не производятся в нашей стране или выпускаются в недостаточном объеме: свежие фрукты и орехи (доля продаж в объединении составляет 73,9 %, по городу в целом — 96,5 %), растительное масло (77,8 %, по городу — 89,2 %), рыба (44,6 %, по городу — 90,3 %), рис (100 %).

В структуре продаж алкогольных напитков высока доля товаров, произведенных в Республике Беларусь. Например, в магазинах объединения вино плодовое на 100 % представлено белорусской продукцией, на долю белорусской водки приходится 99,6 %, вин игристых, включая шампанское, — 95,5 %, пива — 85,7 %.

Что касается белорусских непродовольственных товаров, то их доля в розничном товарообороте объединения — 63,1 % от общего объема продаж. Для сравнения: по Минску в целом этот показатель составляет 28,3 %, по республике — 40,1 %.

По группам товаров легкой промышленности потребительский спрос в организациях объединения в большей степени удовлетворяется отечественными производителями. Например, удельный вес продаж белорусских чулочно-носочных изделий составляет 95,2 %, нижнего белья — 84,9 %, верхней одежды, в том числе трикотажной, — 80,7 %, обуви — 60,3 %.

А вот самые востребованные импортные товары среди непродовольственных — стиральные машины (их доля — 63,7 %), парфюмерно-косметическая продукция и туалетные принадлежности (51,1 %), холодильники (28,3 %). Но эти показатели в 2,5–3 раза ниже, чем в целом по Минску.

До конца года торговля продолжит предпринимать все меры по увеличению реализации товаров отечественного производства. Совместно с товаропроизводителями и поставщиками запланирован ряд мероприятий по стимулированию покупательского спроса: распродажи, выставки-продажи и дегустации, рекламные акции с вручением призов и подарков. И, конечно, активная работа по импортозамещению. Проанализировав перечни импортируемых товаров, в план мероприятий по импортозамещению на 2022 год предложено включить 13 наименований продукции организаций объединения на сумму 45,06 млн долларов.
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