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Цена алюминия выросла до максимума за 13 лет. Переворот в Гвинее усилил риски на рынке алюмини

Эта страна является одним из крупнейших в мире поставщиков сырья для производства алюминия.


Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) выросла до максимума за 13 лет на фоне новостей из Гвинеи и Китая. Об этом сообщает Интерфакс в среду, 8 сентября.

Так, фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца подорожали на 0,4% – до $2780 за тонну. Это максимальное значение с 2008 года.

С начала текущего года алюминий подорожал почти на 40% в связи с высоким спросом на металл в мире при сокращении его производства в Китае из-за ограничений, связанных с политикой сокращения выбросов CO2.

Указано, что государственный переворот в Гвинее, произошедший в минувшие выходные, усилил риски для рынка. Эта страна является одним из крупнейших в мире поставщиков бокситов, основного сырья для производства алюминия.

Ранее сообщалось, что в мире продолжает рекордно дорожать кофе. Это связано с плохими погодными условиями в Бразилии и рекордного за 20 лет падения производства.
Корреспондент
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