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Тихановская попросила экономистов помочь с подготовкой проектов реформ

На Экономическом форуме в польском Карпаче Светлана Тихановская встретилась с беларусскими экономистами и аналитиками, сообщает Офис политика.



Среди них — Серж Навродский, Евгений Бурый, Катерина Борнукова, Дмитрий Крук, Лев Львовский, Сергей Чалый и политолог Рыгор Астапеня. Также на встрече присутствовал представитель Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович.

Светлана Тихановская поблагодарила их за помощь и экспертизу в подготовке Всеобъемлющего плана экономической помощи для демократической Беларуси и попросила их помочь с подготовкой проектов реформ и инфраструктурных проектов.

«Люди хотят знать, что их ждет в будущем. И мы должны быть готовы проводить реформы, когда появится окно возможностей», — пояснила она.

Участники встречи обсудили введенные санкции и необходимость поддержки пострадавшего от режима частного бизнеса. В частности, шла речь о необходимости либерализации экспорта услуг из Беларуси в ЕС.

Тихановская пообещала обсудить эти предложения с представителями Еврокомиссии в ближайшее время. По ее словам, работа с бизнесом и поддержка частного сектора является одним из приоритетов для экономической команды Офиса.

В ходе встречи также шла речь об условиях для беларусских релокантов за границей, визовых вопросах, получении разрешения на работу, возможности дистанционно открывать банковские счета и иметь доступ к бирже труда.

Сообщается, что команда Тихановской продолжит сотрудничество с незав� �имыми экономическими экспертами.

Напомним, что к команде представителя Светланы Тихановской по экономическим реформам Алеся Алехновича присоединились новые специалисты.
Reform.by
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