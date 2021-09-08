По данным источников РБК, Минск инициировал переговоры о привлечении до $3 млрд через Евразийский фонд стабилизации и развития









Власти Беларуси обсуждают возможность привлечения кредита на сумму до $3 млрд частично или полностью из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), рассказали РБК два источника в белорусском правительстве, по словам которых этот вопрос стал одной из тем переговоров с Россией. В ЕФСР подтвердили РБК, что фонд проводит предварительные консультации с Беларусью но «говорить о сумме кредита и конкретных сроках его предоставления пока преждевременно».





«В настоящее время представители ЕФСР проводят предварительные консультации с властями Республики Беларусь по наполнению программной матрицы мер, которые могут быть поддержаны в рамках потенциального финансового кредита ЕФСР в среднесрочной перспективе», — уточнили в фонде.





8 сентября министр финансов России Антон Силуанов, который является полномочным представителем России в ЕФСР, заявил, что Россия может оказать дополнительную поддержку властям Беларуси. «Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении. Поэтому мы взаимодействуем с нашими коллегами, различные вопросы поддержки обсуждаются. Но сейчас самая главная задача направлена на то, чтобы стимулировать процесс интеграции, подписания так называемых стратегических планов по интеграции наших экономик. Сегодня это самое главное на повестке. Но я не исключаю того, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнерам», — сказал он, отвечая на вопрос РБК о планах России на оказание финансовой помощи Беларуси. В какой форме может быть оказана помощь, он не уточнил.





Пока вопрос выделения средств не согласован российской стороной, по данным которой у фонда отсутствует возможность предоставить всю запрашиваемую сумму, отметил собеседник РБК в белорусском правительстве. Эту позицию подтвердил РБК источник и в российском кабмине.





В настоящее время лимит ЕФСР на предоставление кредитных ресурсов Беларуси составляет около $1,98 млрд, и он полностью исчерпан. Поэтому осенью 2020 года предоставление нового кредита ЕФСР Минску на $500 млн потребовало перераспределения данной суммы из лимита России в пользу Беларуси, о чем было принято соответствующее решение Совета ЕФСР. Лимит России составляет около $3,5 млрд, то есть возможное дальнейшее кредитование Беларуси потребовало бы вновь задействовать российский лимит в фонде.





РБК направил запросы в Минфины России и Беларуси, а также правительства обеих стран.





На сайте ЕФСР говорится, что эта структура — «региональный механизм объемом $8,513 млрд». Учредители ЕФСР — Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. При этом главными донорами фонда являются Россия и Казахстан, их взносы — $7,5 млрд и $1 млрд соответственно. Остальные четыре страны в сумме внесли $13 млн.



