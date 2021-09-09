По итогам прошлого года, согласно данным портала energo.ua, «ЭКД» произвела на своих электростанциях 32,43 млн кВт/ч «зеленой» энергии. По специальному «зеленому» тарифу ее выкупил государственный оператор «Гарантированный покупатель», пишет Ежедневник.





Компания «ЭКД» работает на украинском рынке возобновляемой энергии с 2017 года. Под ее управлением находятся четыре солнечные электростанции в Винницкой (город Бар) и Закарпатской областях (село Великая Добронь). Их установленная мощность составляет 27,58 МВт.





В середине 2020 года совладельцем «ЭКД» стал один из крупнейших бизнесменов Беларуси Александр Мошенский. Он выкупил 50% компании через кипрскую компанию «Ньюрайд Сервисес». Остальные 50% принадлежат украинке Наталье Смолич.





Как подсчитал «Ежедневник», по итогам 2020 года по объемам производства солнечной энергии новый бизнес Александра Мошенского вошел в топ-25 крупнейших ее производителей в Украине. Пока Мошенскому принадлежит доля только в одной компании в местной зеленой энергетике, хотя для этого рынка характерна достаточно высокая концентрация.





Крупнейшим производителем солнечной энергии является компания самого богатого украинца мира Рината Ахметова DTEK Renewables. На четырех ее солнечных электростанциях в прошлом году было выработано 687,5 млн кВт/ч «зеленой» энергии.





В первую тройку по объемам входят группа «Виар Глобал (Юкей)», конечным бенефициаром которой называется Ричард Гейтс, и многочисленные компании, контролирующиеся Андреем Гордиенко. «Виар Глобал (ЮКей)» на своих 33 солнечных электростанциях произвела в 2020 году 597,1 млн кВт/ч «зеленой» энергии, компании Гордиенко на 30 объектах - – 377,5 млн кВт/ч.





Топ-25 крупнейших украинских компаний-производителей солнечной энергии в 2020г. - здесь



