+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Банк Дабрабыт возобновил денежные переводы Юнистрим

Банк Дабрабыт возобновил с 6 сентября 2021 года операции по отправке и выплате денежных переводов посредством международной платежной системы Юнистрим в подразделениях банка. Об этом сказано в сообщении на сайте банка.

Фото: Myfin.by

Ранее, как сообщал Myfin.by, отправку денежных переводов Юнистрим приостановили в Банке Дабрабыт с 19 марта по 31 мая 2021 года. Но позже приостановка была продлена до 31 августа.

С помощью денежной системы Юнистрим можно переводить деньги в Россию, СНГ и Грузию, страны дальнего зарубежья (более 100 стран мира).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]