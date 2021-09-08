Банк Дабрабыт возобновил денежные переводы Юнистрим
Банк Дабрабыт возобновил с 6 сентября 2021 года операции по отправке и выплате денежных переводов посредством международной платежной системы Юнистрим в подразделениях банка. Об этом сказано в сообщении на сайте банка.
Фото: Myfin.by
Ранее, как сообщал Myfin.by, отправку денежных переводов Юнистрим приостановили в Банке Дабрабыт с 19 марта по 31 мая 2021 года. Но позже приостановка была продлена до 31 августа.
С помощью денежной системы Юнистрим можно переводить деньги в Россию, СНГ и Грузию, страны дальнего зарубежья (более 100 стран мира).
20:53 08/09/2021
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