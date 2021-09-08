Банк Дабрабыт возобновил денежные переводы Юнистрим

Банк Дабрабыт возобновил с 6 сентября 2021 года операции по отправке и выплате денежных переводов посредством международной платежной системы Юнистрим в подразделениях банка. Об этом сказано в сообщении на сайте банка.