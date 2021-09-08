Спад торговли и санкции не дадут ЗВР расти: запас в $8,5 млрд сохранится недолго
Нацбанк отчитался о том, что на 1 сентября золотовалютные резервы составили почти 8,5 млрд долларов. Месяц назад они были на миллиард меньше, но помощь от МВФ значительно подтянула белорусские запасы.
Большая часть выплат по госдолгу запланирована на второе полугодие / Reuters
Еврорадио узнало у экспертов, что ещё помогло ЗВР расти и почему больше особого пополнения резервов не предвидится.
Пополнить ЗВР помог не только МВФ
— В пресс-релизе Нацбанка написано, что золотовалютные резервы выросли на 1,054 миллиарда долларов. А SDR для Беларуси оценивались примерно в 925 миллионов долларов. То есть без учёта SDR резервы выросли где-то на 130 миллионов долларов, — рассказывает старший аналитик “Альпари Евразия” Вадим Иосуб.
Кроме того, Нацбанк отчитывается о выплате внешних и внутренних долгов в иностранной валюте в августе на $340 млн. Выходит, где-то Нацбанку удалось найти около $470 млн, помимо SDR.
Цена на золото по итогам месяца не изменилась, значит, не повлияла на ЗВР, отмечает Вадим Иосуб. Зато предприятия, банки и население были чистыми продавцами валюты, которую Нацбанк мог купить.
— Общая сумма чистой продажи всеми участниками рынка за месяц составила 228 миллионов долларов. Получается, должна быть ещё недостающая сумма [242 миллиона долларов. — Еврорадио], — говорит Вадим Иосуб.
Аналитик считает, что эти 242 миллиона долларов Нацбанк в пресс-релизе назвал “поступлениями иностранной валюты в бюджет”.
— В пресс-релизах ещё несколько месяцев назад обычно расшифровывалось, что это за экспорт нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений. Сейчас не расшифровывается. Но, возможно, экспортная пошлина на нефть, нефтепродукты и калийные удобрения как раз составила недостающую часть, которая позволила резервам вырасти даже без учёта распределения специальных прав заимствования.
Академический директор BEROC Катерина Борнукова отмечает, что у Нацбанка была возможность купить валюту из-за хорошего экспорта.
— Экспорт все ещё превышает импорт, если мы берём товары и услуги. Соответственно, разница между экспортом и импортом [$1,725 млрд за январь — июнь. — Еврорадио] даёт приток валюты в страну. И часть этой валюты, несомненно, продаётся на валютной бирже.
Кроме того, Минфин часть доходов, связанных с экспортом тех же нефтепродуктов, калийных удобрений, получает в валюте. И обычно эти доходы тоже оказываются в золотовалютных резервах Нацбанка. Это два основных способа наполнения золотовалютных резервов.
Белорусы достают заначки
В августе чистая продажа валюты населением увеличилась вдвое по сравнению с июлем.
В августе белорусы больше продавали валюту, чем покупали / Еврорадио
— Если говорить об операциях населения, суммарно с наличной и безналичной валютой они действительно 1 миллиард 10 миллионов долларов. При этом купили 916 миллионов. Разница между двумя этими цифрами, то есть чистая продажа — 95 миллионов долларов, — рассказывает Вадим Иосуб. — В июле она была 47 миллионов долларов. Видимо, увеличение связано с тем, что замедляются темпы роста реальных доходов населения. А поддерживать уровень потребления хочется. Поэтому часть населения активнее использует валютные заначки.
Наращивать резервы и дальше не выйдет
Пока Нацбанку удавалось пополнять золотовалютные резервы, но делать это и дальше вряд ли выйдет. Одна из причин — экспортный бум закончится.
— Судя по процессам, происходящим в мировой экономике, замедление уже начинается. Вопрос в том, когда оно докатится конкретно до нашей торговли. Возможно, через пару месяцев, а может быть, уже начинает отражаться, — продолжает Катерина Борнукова.
Вторая причина — санкции.
— Все серьёзные санкции, которые вводились в отношении Беларуси, являются санкциями отложенного действия. То есть они не распространяются на существующие контракты или дают отсрочку, как американские санкции по “Беларуськалию” до декабря.
Эффект санкций начнёт становиться заметным к концу года, отмечает Катерина Борнукова. Они снизят приток валюты в Беларусь.
— Соответственно, это будет отражаться на золотовалютных резервах. Другие факторы, которые могут повлиять на ЗВР, — это то, что на вторую половину года приходится больше выплат по внешнему долгу. Поэтому, скорее всего, бурный рост золотовалютных резервов, который мы видели раньше, к концу года испарится.
Вместе с тем экспортное чудо и поддержка МВФ помогут выполнить целевой показатель по ЗВР — не менее $6 млрд к концу 2021 года.
20:29 08/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение