Большая часть выплат по госдолгу запланирована на второе полугодие / Reuters





Еврорадио узнало у экспертов, что ещё помогло ЗВР расти и почему больше особого пополнения резервов не предвидится.

Пополнить ЗВР помог не только МВФ

— В пресс-релизе Нацбанка написано, что золотовалютные резервы выросли на 1,054 миллиарда долларов. А SDR для Беларуси оценивались примерно в 925 миллионов долларов. То есть без учёта SDR резервы выросли где-то на 130 миллионов долларов, — рассказывает старший аналитик “Альпари Евразия” Вадим Иосуб.





Кроме того, Нацбанк отчитывается о выплате внешних и внутренних долгов в иностранной валюте в августе на $340 млн. Выходит, где-то Нацбанку удалось найти около $470 млн, помимо SDR.





Цена на золото по итогам месяца не изменилась, значит, не повлияла на ЗВР, отмечает Вадим Иосуб. Зато предприятия, банки и население были чистыми продавцами валюты, которую Нацбанк мог купить.





— Общая сумма чистой продажи всеми участниками рынка за месяц составила 228 миллионов долларов. Получается, должна быть ещё недостающая сумма [242 миллиона долларов. — Еврорадио], — говорит Вадим Иосуб.





Аналитик считает, что эти 242 миллиона долларов Нацбанк в пресс-релизе назвал “поступлениями иностранной валюты в бюджет”.





— В пресс-релизах ещё несколько месяцев назад обычно расшифровывалось, что это за экспорт нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений. Сейчас не расшифровывается. Но, возможно, экспортная пошлина на нефть, нефтепродукты и калийные удобрения как раз составила недостающую часть, которая позволила резервам вырасти даже без учёта распределения специальных прав заимствования.





Академический директор BEROC Катерина Борнукова отмечает, что у Нацбанка была возможность купить валюту из-за хорошего экспорта.





— Экспорт все ещё превышает импорт, если мы берём товары и услуги. Соответственно, разница между экспортом и импортом [$1,725 млрд за январь — июнь. — Еврорадио] даёт приток валюты в страну. И часть этой валюты, несомненно, продаётся на валютной бирже.





Кроме того, Минфин часть доходов, связанных с экспортом тех же нефтепродуктов, калийных удобрений, получает в валюте. И обычно эти доходы тоже оказываются в золотовалютных резервах Нацбанка. Это два основных способа наполнения золотовалютных резервов.

Белорусы достают заначки

В августе чистая продажа валюты населением увеличилась вдвое по сравнению с июлем.





В августе белорусы больше продавали валюту, чем покупали / Еврорадио

— Если говорить об операциях населения, суммарно с наличной и безналичной валютой они действительно 1 миллиард 10 миллионов долларов. При этом купили 916 миллионов. Разница между двумя этими цифрами, то есть чистая продажа — 95 миллионов долларов, — рассказывает Вадим Иосуб. — В июле она была 47 миллионов долларов. Видимо, увеличение связано с тем, что замедляются темпы роста реальных доходов населения. А поддерживать уровень потребления хочется. Поэтому часть населения активнее использует валютные заначки.

Наращивать резервы и дальше не выйдет

Пока Нацбанку удавалось пополнять золотовалютные резервы, но делать это и дальше вряд ли выйдет. Одна из причин — экспортный бум закончится.





— Судя по процессам, происходящим в мировой экономике, замедление уже начинается. Вопрос в том, когда оно докатится конкретно до нашей торговли. Возможно, через пару месяцев, а может быть, уже начинает отражаться, — продолжает Катерина Борнукова.

Вторая причина — санкции.

— Все серьёзные санкции, которые вводились в отношении Беларуси, являются санкциями отложенного действия. То есть они не распространяются на существующие контракты или дают отсрочку, как американские санкции по “Беларуськалию” до декабря.





Эффект санкций начнёт становиться заметным к концу года, отмечает Катерина Борнукова. Они снизят приток валюты в Беларусь.





— Соответственно, это будет отражаться на золотовалютных резервах. Другие факторы, которые могут повлиять на ЗВР, — это то, что на вторую половину года приходится больше выплат по внешнему долгу. Поэтому, скорее всего, бурный рост золотовалютных резервов, который мы видели раньше, к концу года испарится.





Вместе с тем экспортное чудо и поддержка МВФ помогут выполнить целевой показатель по ЗВР — не менее $6 млрд к концу 2021 года.