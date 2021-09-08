



Люди недовольны резким падением биткоина, который стал законным платежным средством в этой стране наряду с долларом США.





За последние сутки, пишет officelife.media, согласно Coindesk, курс падал ниже $43 тыс., а самая высокая отметка — $51,2 тыс. По данным на 14:00 белорусского времени 8 сентября, один биткоин стоил около $45,9 тыс.





Оппозиция заверяет, что введение биткоина принесет Сальвадору убытки в размере $3 млн.





Ранее власти этой небольшой страны Латинской Америки сообщили, что потратят свыше $225 млн на стимулирование использования криптовалюты. В том числе жителям страны пообещали перечислить по $30 в биткоинах за установку официального криптовалютного кошелька Chivo.