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Протесты в Сальвадоре: народ недоволен падением биткоина

Около тысячи протестующих вышли на улицы Сан-Сальвадора (столица Сальвадора).


Люди недовольны резким падением биткоина, который стал законным платежным средством в этой стране наряду с долларом США.

За последние сутки, пишет officelife.media, согласно Coindesk, курс падал ниже $43 тыс., а самая высокая отметка — $51,2 тыс. По данным на 14:00 белорусского времени 8 сентября, один биткоин стоил около $45,9 тыс.

Оппозиция заверяет, что введение биткоина принесет Сальвадору убытки в размере $3 млн.

Ранее власти этой небольшой страны Латинской Америки сообщили, что потратят свыше $225 млн на стимулирование использования криптовалюты. В том числе жителям страны пообещали перечислить по $30 в биткоинах за установку официального криптовалютного кошелька Chivo. 
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