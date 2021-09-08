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«На рынке дефицит качественного леса»

Подорожание пиломатериалов в Беларуси объяснялось повышенным цен на мировом рынке и главным образом в США, пишет realt.by. Сейчас мы наблюдаем двухкратное падение цен на американском рынке, но стало ли дерево дешевле для белорусов?





— Сейчас в Беларуси спрос на пиломатериалы превышает предложение, люди активно достраивают начатые в начале сезона коробки, — говорит Алексей Беликов, директор компании «Беликов Монолит». — Некоторое снижение цены мы уже видим, но оно несущественное. Проблема в другом — на рынке дефицит качественного леса. Для своих объектов приходится покупать по ценам, которые даже выше устоявшихся цен в 800−850 рублей за куб. Реалии таковы, что приходится платить и по тысяче рублей за куб, чтобы гарантированно получить качественный пиломатериал и в более менее короткие сроки.





Алексей прогнозирует, что даже несмотря на мировые тенденции по снижению стоимости пиломатериалов, в Беларуси в краткосрочной перспективе существенного снижения цен не будет и во многом благодаря высокому спросу на материалы на внутреннем рынке.





— В прошлом году пиломатериалы покупались по 200−220 рублей за куб. Когда в октябре цены резко подросли до 450, все паниковали, что это очень дорого. Тогда мало кто прогнозировал, что в июне, на пике, будем покупать и по тысяче рублей. Конечно, можно было найти лес за 700−800 рублей, но столько просили за второсортный материал, четырехметровый, который еще ожидать нужно 2−3 месяца. Но если тебе нужен качественный пиломатериал, шестиметровый и в срок до двух недель, то плати тысячу рублей и все будет. К сентябрю цена откатилась и лес можно купить по 800 рублей за куб. Ожидается, что он будет и дальше дешеветь, но мой прогноз, что не так быстро и не существенно — еще на 5−10%. Дело в том, что спрос внутри страны только растет, а предложений на рынке больше не становится. Ожидать того, что цена вернется на прежний уровень, точно не стоит.

«Главный дефицит — блоки»

Алексей Беликов говорит, что в этом году в целом подорожала вся стройка. Так, например, в январе этого года тонна металла стоила 500−600 долларов, к июлю — 1200 долларов. Вслед за ним взлетели цены на металлические кровельные материалы.





— Металл в нашу страну поставляется из России, а там сейчас строительный бум, обусловленный снижением ставок по ипотечным кредитам. Сказался и отложенный спрос из-за пандемии. Спрос на стройматериалы вырос, растет и цена на недвижимость. Плюс Китай начал активно закупать российский металл. Был период, когда поставщики из России не могли удовлетворить спрос на нашем рынке. Сейчас, правда, есть тенденция на снижение, металл стал дешеветь — теперь тонна металла стоит порядка 1000 долларов.





В этом году подорожал бетон и услуги по доставке — самый ходовой бетон С18/22,5 (М300) стоил раньше 100 рублей за куб, теперь — 120−125 рублей. Более того, он тоже стал дефицитным продуктом из-за нехватки цемента. Поэтому производители в первую очередь удовлетворяют безнальные заказы госзастройщиков, мелким стройфирмам и частным лицам отгружают по остаточному принципу.





— Главный же дефицит теперь — газосиликатные и керамзитобетонные блоки, — утверждает Алексей. — Если раньше мы видели загруженные склады у производителей, то теперь их продукция со «свистом» уходит за рубеж. Купить нужный объем блоков практически нереально, свой заказ нужно ожидать месяц-полтора.





То, что «народный» газосиликат теперь в дефиците, стало понятно после звонка в магазин крупнейшего производителя блоков «Забудова». Там предложили сегодня сделать заявку на необходимый объем блоков: «потом мы вам позвоним и после оплаты сможете забрать блоки. Ориентировочно через месяц-полтора».





Дефицит на блоки удивляет, так как заводов по выпуску газосиликата в стране около 10. В Беларуси всегда были и ассортимент, и доставка, и скидки. Если раньше блоки покупали по 89 рублей за куб, то теперь — по 120−130 рублей. Почему его нет в стране объяснимо — видимо, все идет на экспорт.





— Как вариант — некоторые заказчики, чтобы не ждать газосиликат, переделали свои проекты под керамзитобетонный блок, который выпускается для внутреннего рынка — рассказывает Алексей. — Теперь он не намного дороже газосиликата (141 рубль за куб), но у него характеристики получше. Поэтому теперь и эти блоки раскупаются моментально, здесь тоже нужно ждать своего заказа. У нас сейчас несколько объектов, на которых мы не можем завершить кладку стен, так как не получается завозить на них весь объем материала — привезли пару поддонов, выложили часть стен и дальше ждем. Каждый день мы решаем единственную проблему — где взять материал. Это просто жесть.

«Стройка у нас дорожает ежегодно»

Еще заметно подорожали утеплители — экструдированый пенополистирол, пенопласт, каменная вата. Алексей связывает это с резко возросшим спросом на него в Европе и России.





В январе 2020 года куб экструдированного пенополистирола стоил 65 долларов, в мае — уже 105. И цены на него продолжают расти.





— Европейские производители из-за локдауна останавливались или снижали объемы производств. Теперь, когда пошел спрос, они не успевают удовлетворять заявки на собственных рынках, не говоря уже о нашем. Соответственно, на этот товар у нас дефицит и еженедельный рост цен. Еще недавно я вносил предоплату за утеплитель по 70 рублей за куб, и когда я приехал его забирать через месяц, продавец предложил купить свой же товар у меня за 80 рублей — цена за это время поднялась, он уже закупает по 85 рублей, продает по 100.





На вопрос, стоит ли сейчас заниматься стройкой, Алексей, ответил, что сейчас люди не очень активно строятся — ждут, что подешевеет: «Дешевле не будет — стройка у нас дорожает ежегодно. Сейчас еще и кризис из-за пандемии. Так что легче не будет».





О росте цен Алексей Беликов также рассказывал в своем видеоблоге в июне: