Белорусы продали валюты в августе на миллиард долларов – это рекорд. Одной картинкой
Аномальная для последних лет ситуация, когда население больше сдает валюты, чем покупает, в августе снова повторилась.
Фото: Myfin.by
Такие данные приводит Нацбанк. А Myfin.by наглядно показывает, как белорусы ставят новые рекорды по продаже валюты.
В августе население купило $915,7 млн в эквиваленте – это средний показатель для летнего сезона, а продало – $1010,3 млн. Это абсолютный максимум по результатам 2021-го года. В итоге объем чистой продажи валюты составил $94,6 млн.
Инфографика Myfin.by
Всего же за январь-август 2021-го, по данным Нацбанка, физлица купили наличной и безналичной валюты на $7116,5 млн в эквиваленте, а продали на $6800,4 млн. То есть, купили инвалюты на $316,2 млн больше, чем продали.
Субъектами хозяйствования – резидентами Беларуси за январь-август куплено иностранной валюты на $16 750,5 млн в эквиваленте. Продали они на $17 487,7 млн. Чистая продажа составила $737,2 млн.
Нерезиденты Беларуси купили валюты на $282,3 млн, а продали $638,6 млн. В итоге чистая продажа составила $356,3 млн.
18:20 08/09/2021
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