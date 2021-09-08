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В августе население купило $915,7 млн в эквиваленте – это средний показатель для летнего сезона, а продало – $1010,3 млн. Это абсолютный максимум по результатам 2021-го года. В итоге объем чистой продажи валюты составил $94,6 млн.

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Всего же за январь-август 2021-го, по данным Нацбанка, физлица купили наличной и безналичной валюты на $7116,5 млн в эквиваленте, а продали на $6800,4 млн. То есть, купили инвалюты на $316,2 млн больше, чем продали.





Субъектами хозяйствования – резидентами Беларуси за январь-август куплено иностранной валюты на $16 750,5 млн в эквиваленте. Продали они на $17 487,7 млн. Чистая продажа составила $737,2 млн.





Нерезиденты Беларуси купили валюты на $282,3 млн, а продали $638,6 млн. В итоге чистая продажа составила $356,3 млн.







