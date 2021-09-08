Эксперты центра опубликовали обзор за второй квартал. « Филин» выделил из него несколько важных моментов.





К росту экономики привело «внешнеторговое чудо»





Прирост валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси во втором квартале составил 5,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По итогам полугодия ВВП вырос на 3,3%. Отсюда, кстати, и рост реальной зарплаты.





Эксперты BEROC констатировали: дело здесь не только в эффекте «низкой базы», но и во «внешнеторговом чуде». Беларусь продемонстрировала экспортный бум. Каковы его причины?





Во-первых, на фоне повсеместного роста цен, белорусские производители сдерживают их для своей продукции, получая ценовое преимущество. Это актуально, например, для продукции деревообработки, черных металлов, текстиля, обуви, шин.





Во-вторых, глобальный ценовой шок на продовольствие породил и рост спроса на продукцию смежных отраслей. Этот эффект затрагивает белорусских производителей, например, минеральных удобрений, с/х машиностроения и др.





В-третьих, наиболее конкурентоспособные производители смогли закрыть ниши, возникшие на фоне разного рода ковидных сбоев предложения. Это актуально, например, для приборостроения и производства мебели.





В-четвертых, восстановились к привычному для себя уровню физобъемы экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений.





«Внешнеторговое чудо» может скоро закончиться





Однако эксперты BEROC считают «внешнеторговое чудо» временным явлением.





– Маловероятно, что при остужении постковидной динамики в мире экспорт сможет продолжить рост. Вероятно, даже удержать имеющиеся позиции будет затруднительно. А импорт, с высокой вероятностью, будет нагонять экспорт. Поэтому наиболее вероятным видится исчерпание внешнеторгового чуда во втором полугодии, – отмечается в обзоре Центра экономических исследований.





Эксперты полагают, что по этой причине рост ВВП замедлится и по итогам года может составить около 2,4%. Однако есть еще одно серьезное основание волноваться за белорусскую экономику.





Санкции могут обернуться глубокой и длительной экономической депрессией





Это основание – санкции со стороны западных стран, которые были утверждены летом.





Наибольший макроэффект BEROC ожидает от санкционных пакетов Великобритании и ЕС, которые предполагают запрет, либо ограничения на экспорт белорусских нефтепродуктов, калийных удобрений и др.





– Исходя из различных трактовок исходных положений, эти санкции затрагивают от 10 до 13.5% всего белорусского экспорта. По шкале выпуска потенциальные потери от них составляют около 6% ВВП в течение 2-3 кварталов после их активации. Впоследствии, за счет отраслевых взаимосвязей и ограничений в использовании обменного курса для сглаживания их эффекта, потери будут возрастать вплоть до 10% ВВП, – говорится в обзоре.





В пакеты ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады включены также финансовые санкции в отношении государственных заемщиков, включая три крупнейших госбанка – Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк.





– Эти санкции не столь критичны с точки зрения быстрого и ощутимого проявления в макромасштабе. Но они будут генерировать ряд перманентных эффектов, подтачивающих и без того хрупкую финансовую стабильность в Беларуси, – говорится в обзоре BEROC.





Что касается санкций США в отношении предприятий концерна «Белнефтехим», то в связи с особым механизмом их реализации и подлежащим детализации положениям, эксперты считают, что «потенциальный макроэффект от них напрямую пока не очевиден».





– Пока реалистичной видится картина, что описанные выше потенциальные потери на стыке 2021-2022 гг. (когда основные санкционные положения вступают в силу) будут постепенно трансформироваться в фактические. В этом случае важно также учитывать неизбежность взаимодействия между отдельными эффектами.





Существенный спад ВВП приведет и к финансовому стрессу, который с учетом финансовых санкций, с большой вероятностью трансформируется в полномасштабный финансовый кризис. Такое развитие событий грозит обернуться глубокой и длительной экономической депрессией, – говорится в обзоре.





Таким образом с учетом не только окончания «внешнеторгового чуда», но и начала работы санкций ВВП страны по итогам года может составить всего 1,7-2,4%, а не 3,5%, как планирует правительство. А дальше может быть еще хуже.





На рубеже 2021-2022 годов вероятно вхождение страны в рецессию.