Вот и банк Дабрабыт оповестил клиентов в новости на сайте, пишет Инфобанк

Белагропромбанк новость не опубликовал, а просто уведомил клиентов в рассылке. Информация про это появилась в сети Интернет.





Для чего вообще нужен корреспондентский счет?





Банкам нужны счета. Для проведения всевозможных операций, счета в национальной валюте банк открывает в Национальном банке, а вот счета для расчетов в различных валютах, в других странах, он открывает у других банков. И называются они корреспондентские счета.

Вы, наверное, знаете, что смена счета в банке, это достаточно проблемный процесс, ведь надо оповестить всех своих партнеров о том, что счет поменялся, но кто-то из них все равно проведет оплату по старым реквизитам и т.д.





Поэтому счета меняют, когда действительно есть серьезный риск для работы.





То же самое и у банков, когда идет смена банка для корреспондентского счета. Только там количество контрагентов побольше и суммы денег, которые могут пойти на старый счет другие.

И если банк Дабрабыт готовится к возможным санкциям и, возможно, поэтому меняет корреспондентские счета, то Белагропромбанк уже попал под санкции и судя по всему смена корреспондентского счета связана именно с этим.





Кстати, НБ РБ несмотря на то, что цель его деятельности носит не коммерческий характер, берет с белорусских банков деньги как за открытие, так и за ведение корреспондентского счета в белорусских рублях.

"Участниками системы BISS являются банки Республики Беларусь, банки-нерезиденты, небанковские кредитно-финансовые организации, биржа (далее – участники расчетов) и Национальный банк.





Обязательным условием для осуществления расчетов в системе BISS является установление участниками расчетов корреспондентских отношений с Национальным банком путем заключения договора и открытия корреспондентского счета в Национальном банке. Национальному банку открывается счет для межбанковских расчетов"

Банки как коммерческие структуры постоянно подстраиваются под ситуацию, поэтому несмотря на применение санкций платежи все равно будут проходить. Возможно они будут идти дольше, скорее всего это будет дороже, но движение денег вряд ли получится остановить.





Ведь даже Иранские банки могут как-то работать, и это несмотря на то, что они уже давно под серьезными санкциями и отключены от системы SWIFT.





Кстати, по поводу сроков прохождения платежей, по имеющейся информации, платежи в Иран через белорусский ТК Банк идут порядка 14 дней.