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Доллар вырос до максимума за 34 дня

Белорусский рубль уже третий раз подряд девальвировался к доллару на БВФБ в среду 8 сентября.

Российский рубль и евро подешевели и потащили за собой валютную корзину, стоимость которой снизилась на 0,16% до минимума за 7 дней.

Курс доллара вырос всего на 0,0015 BYN до 2,5194 BYN/USD — максимума за 34 дня.

Доллар укрепляется уже пятый раз с начала месяца, а торги за это время проводились шесть раз.

Евро прервал серию из шести укреплений подряд, за время которой он смог подняться до максимума за 53 дня.

Сегодня белорусский рубль спихнул его с этой вершины, подорожав на 0,0074 BYN до 2,9820 BYN/EUR.

За предыдущие шесть дней торгов курс евро подскочил на 0,0307 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0096 BYN до 3,4304 BYN/100 RUB до минимума с начала сентября.

Российский рубль падает уже четвёртый день подряд. За это время он потерял 0,0227 BYN.

Московская биржа

Российский рубль сегодня на торгах опять дешевеет к доллару и евро. Центробанк России принял решение поднять официальный курс доллара на завтра ещё на 25 копеек до 73,4421 RUB/USD — максимума с начала месяца.

Официальный курс евро на завтра подрос всего на 2 копейки до 86,9114 RUB/EUR — тоже максимума с начала сентября.
Источник: select.by
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