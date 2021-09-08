Доллар вырос до максимума за 34 дня

Российский рубль и евро подешевели и потащили за собой валютную корзину, стоимость которой снизилась на 0,16% до минимума за 7 дней.





Курс доллара вырос всего на 0,0015 BYN до 2,5194 BYN/USD — максимума за 34 дня.





Доллар укрепляется уже пятый раз с начала месяца, а торги за это время проводились шесть раз.





Евро прервал серию из шести укреплений подряд, за время которой он смог подняться до максимума за 53 дня.





Сегодня белорусский рубль спихнул его с этой вершины, подорожав на 0,0074 BYN до 2,9820 BYN/EUR.





За предыдущие шесть дней торгов курс евро подскочил на 0,0307 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0096 BYN до 3,4304 BYN/100 RUB до минимума с начала сентября.





Российский рубль падает уже четвёртый день подряд. За это время он потерял 0,0227 BYN.





Московская биржа





Российский рубль сегодня на торгах опять дешевеет к доллару и евро. Центробанк России принял решение поднять официальный курс доллара на завтра ещё на 25 копеек до 73,4421 RUB/USD — максимума с начала месяца.





Официальный курс евро на завтра подрос всего на 2 копейки до 86,9114 RUB/EUR — тоже максимума с начала сентября.