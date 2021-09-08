В результате по итогам января—июля текущего года их чистая прибыль достигла 905,4 млн. рублей, что уже сопоставимо с прибылью за весь прошедший год, составившей 1 017 млн. рублей.





При этом величина фактически созданных банками резервов по активам, подверженным кредитному риску, в июле текущего года увеличилась всего на 29,7 млн. рублей и достигла 4 696,3 млн. рублей. В июле прошлого года данные резервы выросли на 92,7 млн. рублей, то есть рост прибыли в текущем году объясняется тем, что банки сократили отчисления в резервы





Сумма чистой прибыли с отчислениями в резервы за год практически не изменилась, а это означает, что доходы банков остались на прежнем уровне.





Одновременно улучшается качество кредитного портфеля банков. Величина необслуживаемых активов коммерческих банков в июле текущего года снизилась на 89,6 млн. рублей и составила на 1 августа 3 375,6 млн. рублей. В июле прошлого года они увеличились примерно на такую же величину и достигли 3 401,8 млн. рублей.





Однако активы, подверженные кредитному риску, значительно увеличились. В июле 2021 года они выросли на 154,2 по сравнению с июнем — до 69 974,2 млн. рублей. Но в июле прошлого года они поднялись намного больше: на 1 327,4 млн. рублей — до 66 929 млн. рублей.





Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, на 1 августа 2021 года оказалась намного меньше, чем год назад, и составила 4,8% против 5,1%.





Увеличение чистой прибыли привело к значительному улучшению показатель рентабельности банков.





В частности, рентабельность нормативного капитала на 1 августа 2021 года выросла до 6,9% против 4,5% на 1 августа прошлого года. А рентабельность нормативного капитала за год достигла 11,3% против 9,3% год назад.





Рентабельность активов выросла соответственно до 1% с 0,6%, а аналогичный параметр за год достиг 1,5% против 1,2%.





К тому же банки получили хорошую возможность увеличить свой нормативный капитал. В июле текущего года он вырос по сравнению с июнем на 246,5 млн. рублей и достиг 13 564,4 млн. рублей. Это на 2,2 млрд. рублей больше капитала на 1 августа 2020 года.





Несмотря на значительное увеличение капитала, его достаточность также увеличилась: до 18,7% с 16,8% год назад. Таким образом, в целом показатели надежности белорусской банковской системы значительно улучшились.





Правда, банки не стали увеличивать в июле свой уставный фонд, который за год вырос на 1,1 млрд. рублей — до 6 608,8 млн. рублей.





Активы коммерческих банков за год увеличились всего на 4,1 млрд. рублей, достигнув 90 196,7 млн. рублей. При этом в июле текущего года они даже снизились по сравнению с июнем на 170,9 млн. рублей.





Увеличились за год, в основном (на 3,2 млрд. рублей), активы в белорусских рублях, достигшие 43 633 млн. рублей. А активы в иностранной валюте сократились за год на 177,6 млн. долларов — до 18 547,6 млн. долларов.





Выросли, в основном, требования банков к субъектам хозяйствования: на 3,05 млрд. рублей — до 50 000,5 млн. рублей. Требования к физическим лицам увеличились на 703,6 млн. рублей и достигли 16 172,4 млн. рублей.





В то же время, требования к органам государственного управления поднялись на 1 480,4 млн. рублей — до 10 531,6 млн. рублей.