Львом Львовским, о том, насколько сейчас хорошее время для изучения экономики, и как мышление экономистов может помочь людям и обществу в принятии решений. На днях BEROC (Киев) объявил набор в студенческую онлайн-школу по экономике. Thinktanks.by поговорил с одним из преподавателей школы, экономистомо том, насколько сейчас хорошее время для изучения экономики, и как мышление экономистов может помочь людям и обществу в принятии решений.





- Как вы считаете, хорошее ли сегодня время для того, чтобы учиться экономике?





- Я думаю, любое время хорошо для того, чтобы учиться хоть чему, и тем более хорошо для того, чтобы учиться экономике. Сейчас оно даже лучше, чем обычно, поскольку эти знания именно сегодня особенно актуальны.





Ведь экономика отвечает на вопросы о том, кто мы, куда мы идем и зачем. Она помогает понимать, какие механизмы во всем этом задействованы, как работает общество и мировая экономика. Понимание экономики необходимо, чтобы стать ответственным гражданином, поэтому знания пригодятся даже тем, кто не хочет стать экономистом.





- Вы не могли бы пояснить, как экономика отвечает на вопросы о том, куда идет общество?





- Простой пример - экономика помогает понимать, что Беларусь – малая открытая экономика в большом мире, которая пытается найти свой некий особый путь. Но научный подход позволяет увидеть, что на разных исторических этапах разные страны решали пойти своим путем, и каждый раз выяснялось, что никаких особых путей в мире нет, и если большие страны иногда могут позволить себе немного «поспорить с природой вещей», то для малых и открытых экономик такие игры бывают и вовсе губительны.





Все – и люди, и страны хотят жить лучше, дольше и при этом быть здоровее. Все хотят идти к экономике всеобщего процветания: чтобы инженер с радостью ходил на работу и с удовольствием строил здания и мосты. Чтобы художник не искал, где поесть, а мог спокойно заниматься своим делом.





Так или иначе, все страны хотят одного и того же. Капиталистические общества, как США или Франция заявляют: их цель, чтобы все граждане жили хорошо. Но ведь то же самое декларируют и коммунистические общества, такие как Куба и Венесуэла. Казалось бы, цели у всех одинаковые, но результаты получаются довольно разные.





- Почему так происходит?





- Для того, чтобы изменения к лучшему действительно происходили, надо понимать логику экономических процессов и механизмов. Нельзя делать ответственный выбор, не понимая его последствий.





Чтобы достигать цели, нужно понимать, как пройти этот путь - как работают институты, каким объективным экономическим законам подчиняется деятельность фирм, людей, стран. Без этого даже с самыми лучшими намерениями можно никуда не прийти или прийти не туда.





- Можете ли вы выделить нечто общее, что есть у всех успешных стран?





- Наверное, главное - это способность осознавать ошибки и работать над ними. Невозможно утверждать, что США изначально обладали лучшей в мире экономикой с лучшими институтами, или что СССР управлялся исключительно глупыми людьми.





Любые передовые экономики совершали множество ошибок. Но на этих ошибках учились и люди, и правительства, и само общество. И если изначально задуманное ими не работало – они выбирали другой путь.





Можно сказать, что есть два главных принципа успешной экономики. Первый – это создание такой системы, в которой люди замотивированы создавать производства, оказывать услуги. А второй принцип – это право на ошибку, с которым связана способность отрефлексировать ее и исправить.





- И этому можно будет научиться в студенческой школе по экономике?





- Школа – это не полноценный курс по экономике. Наша задача - показать принцип мышления экономистов. Мы хотим показать и тем, кто никогда не занимался экономикой, и тем, кто ею уже занимается, красоту и смысл этого предмета.





Мы не ожидаем, что все наши выпускники станут экономистами. В ежедневной жизни мы постоянно воплощаем экономические решения, даже если не сознаем этого. Но все же лучше действовать осознанно. Человек может вести машину, не зная принципов механики и физики.





Но если он будет их понимать, знать, как устроен автомобиль, он станет гораздо лучшим водителем. Его решения будут менее случайными и более эффективными. Экономический выбор совершает каждый из нас: мы что-то покупаем в магазине, мы остаемся на прежней работе или ищем новую, мы держим деньги в банке или забираем их оттуда.





Если мы знаем, как работают экономические механизмы, каждый такой выбор мы сможем делать более осознанно.





Все эти выборы определяют, куда движется экономика - к стагнации или росту. И надо понимать, что рост – это не просто богатство. Сегодня все мы во много раз богаче, чем те, кто жил сто лет назад. Но дело не только в количестве денег на счету.





Экономический рост обеспечивает совершенно другое качество жизни каждого члена общества. Потому что он ведет и к снижению детской смертности, и к увеличению продолжительности жизни, и к возможности для значительной части населения выбирать работу по душе, и ко многому другому.





Надо понимать и это, и связь между ростом экономики и качеством жизни, и то, как был обеспечен рост, чтобы не вернуться в XIX век.