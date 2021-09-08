Как пишет Bloomberg, снижение курса произошло на фоне сбоя приложения для расчетов биткоинами Chivo. Его разработали власти Сальвадора, где биткоин с 7 сентября стал официальной валютой наряду с долларом США.





Сальвадор — первая в мире страна, признавшая биткоин официальным платежным средством. Президент Найиб Букеле заявил, что это позволит сальвадорцам получить более широкий доступ к финансовым услугам и сэкономить на комиссиях за денежные переводы.





Однако экономисты называют внедрение биткоина в Сальвадоре рискованным экспериментом, отмечая, что валюта с таким нестабильным курсом может лишь навредить и без того слабой сальвадорской экономике.