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Биткоин упал на 10% после того, как стал официальной валютой

Курс биткоина 7 сентября снизился более чем на 10% — до 46,3 тысячи долларов, свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

Как пишет Bloomberg, снижение курса произошло на фоне сбоя приложения для расчетов биткоинами Chivo. Его разработали власти Сальвадора, где биткоин с 7 сентября стал официальной валютой наряду с долларом США.

Сальвадор — первая в мире страна, признавшая биткоин официальным платежным средством. Президент Найиб Букеле заявил, что это позволит сальвадорцам получить более широкий доступ к финансовым услугам и сэкономить на комиссиях за денежные переводы.

Однако экономисты называют внедрение биткоина в Сальвадоре рискованным экспериментом, отмечая, что валюта с таким нестабильным курсом может лишь навредить и без того слабой сальвадорской экономике.
Источник: meduza.io
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