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Apple может представить новый iPhone 14 сентября. Трансляцию можно будет посмотреть

Американская Apple Inc. разослала приглашения представителям СМИ на ежегодное мероприятие, которое в этом году состоится 14 сентября.

Как ожидается, на нем компания представит новую линейку смартфонов iPhone, пишет CNBC. Также, по мнению экспертов, в ходе презентации могут быть представлены Apple Watch и AirPods.

Мероприятие пройдет в виртуальном режиме и начнется в 17:00 по минскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на apple.com или в приложении Apple TV.

Компания традиционно представляет публике новые iPhone в первый месяц осени, однако в 2019 году из-за пандемии COVID-19 это событие было перенесено на октябрь. Вместо этого в прошлом сентябре Apple показала новые модели часов Apple Watch и iPad.

 
Не исключено, что в этом году компания поступит похожим образом и отложит премьеру новых смартфонов, отмечает CN

ФОТО: Reuters
interfax.by
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