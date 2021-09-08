







Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко посетил гродненский филиал «Белаэронавигации». На встрече был и гендиректор ОАО «Авиакомпания Гродно» Олег Качалов.





Отметили, что если раньше из гродненского аэропорта было выполнено немало чартерных рейсов (2018: 61, 2019: почти вдвое больше – летали в Турцию, Болгарию, Тунис, Черногорию, Египет), то в прошлом году все сильно ужалось. Чартерная программа на несколько месяцев была остановлена, затем частично возобновлена. И сейчас чартеры из Гродно летают только в турецкую Анталию.





На встрече было отмечено: чартерную программу надо наращивать. Причем помочь в этом может ОАО «Авиакомпания Гродно»: она может развиваться не только в направлении доставки грузов, но и пассажирских перевозок. Олег Качалов пояснил, что предприятие рассматривает возможность перепрофилирования.





К реализации этой идеи оно уже близко подступало в 2014 и 2020 годах, авиакомпания «Белавиа» выказывала готовность помочь.





Сейчас «для достижения этой цели прежде всего рассматривают использование самолетов небольшой вместимости, до 20 посадочных мест».





В 2014 году сообщалось, что на базе «Авиакомпании Гродно» создадут новую международную пассажирскую авиакомпанию, которая будет конкурировать с «Белавиа». Для гродненских авиаторов собирались закупить 10 новых самолетов «Сухой Суперджет» и начать перевозки � �е в первом квартале 2016 года. Любопытно, что годом ранее «Авиакомпания Гродно» за весь год заработала лишь 13 миллионов рублей, или около 1,5 тысячи долларов. По итогам 2018 года чистый убыток компании составил 79 тысяч рублей, или примерно 36 тысяч долларов.





В 2019 чистая прибыль уже 4 тысячи рублей, в 2020 году - 36 тысяч рублей (примерно 14 тысяч долларов).





О том, что Беларусь планирует создать собственный лоукост, рассказывал еще в прошлом июле министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.





— Мы задумались о создании второй беларуской компании, более бюджетной. Для развития конкуренции и перевозок пассажиров. […] Скажем, в первую очередь гродненское направление рассматриваем, аэропорт Гродно, «Авиакомпания Гродно». Поэтому в ближайшее время будем принимать решение по развитию данного вида перевозок.





Сейчас во флоте «Авиакомпании Гродно» семь «кукурузников» Ан-2, по два Ан-32 и Ан-12 и один Ан-30. Два «кукурузника» авиакомпания продает.