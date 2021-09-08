Судебный иск, рассмотрение которого перенесено из Арбитражного суда Москвы в Московский городской суд, связан с амбициозной, но неудачно завершившейся попыткой бизнесмена приобрести простаивавший много лет завод GM в Шушарах под Питером.





В 2018 году собственник компании «Юнисон» Алексей Ваганов и бывший совладелец и топ-менеджер «Трайпла» Владимир Ботвинко обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с ходатайством о приобретении основных производственных средств «Дженерал Моторз Авто» в поселке Шушары. В феврале 2019 года ФАС даже одобрила предложение бизнесменов о намерениях перезапустить законсервированный американцами в 2015 году завод мощностью 100 тыс. автомобилей в год. Под возможный проект была создана компания «Юнисон Авто Рус». Но, проведя переговоры, Ваганов и Ботвинко так и не сумели договориться ни с потенциальными кредиторами, ни c американцами по цене приобретаемого актива, ни с российскими регуляторами об уровне локализации производства и его модельном ряде (предлагалось использовать площадку для сборки китайских моделей). В итоге, когда срок разрешения, выданного ФАС белорусам, истек, местные власти начали поиск нового инвестора. Им стала корейская компания Hyundai, которая в конце 2020 года успешно завершила сделку по приобретению бывшего американского завода.





Но, как оказалось, на этом проблемы несостоявшихся белорусских инвесторов не закончились. Этим летом в Арбитражный суд Москвы поступил иск российского офиса юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner к Алексею Ваганову и связанным с ним по документам дела компаний «Джей энд Дабл ю Сандерсон Лимитед», «Юнисон» и «Юнисон Авто Рус». Истец требует выплаты задолженности по оказанным им услугам «правового консультирования» и пени за просрочку. И общая сумма требований весьма солидная – она превышает 1,2 млн долларов.





В документах указано, что эта сумма образовалась в результате юридического сопровождения Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) сделки по приобретению завода, принадлежащего «Дженерал Моторз Авто». Управляющим партнером Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) является один из самых авторитетных юристов России Андрей Гольцблат. Родом он из Беларуси, был основателем и партнером в таких известных компаниях как «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» и Goltsblat BLP. В 2018 году в результате слияния фирм Bryan Cave и Berwin Leighton Paisner (BLP) Goltsblat BLP стала российским офисом объединенной структуры. В нем работает около 120 юристов.





В августе этого года Арбитражный суд Москвы посчитал, что у него нет компетенции для рассмотрения этого спора и передал дело в суд общей юрисдикции. Основанием для этого стало то, что у Алексея Ваганова, хотя он имел прямое отношение к сделке, нет статуса индивидуального предпринимателя.



